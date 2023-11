Panzer Corps 2: Axis Operations - 1946 erschienen

PC

Heute erscheint mit Axis Operations - 1946 der letzte DLC für Panzer Corps 2 (im Test). Der DLC soll sich sowohl für neue Spieler als auch Veteranen eignen. Er bietet ganze 30 Szenarios, in denen ihr mit eurem Verbündeten Japan in einem ahistorischen Szenario eine Invasion in den USA startet. Erstmals gibt es dabei mehrstufige Ziele (Primärziele, Bonusziele und Elite-Ziele). Wie bisher könnt ihr eure Kernarmee aus dem vorangegangen DLC Axis Operations - 1945 (Ost-Kampagne) übernehmen und mit ihr in Amerika einfallen. Oder mit einer vorgefertigten Truppe direkt mit der neuen Erweiterung einsteigen. Eine Gameplay-Preview von GG-User Vampiro könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Zu den weiteren neuen Spielelementen gehören laut Publisher Slitherine:

Extragroße Einheitenmodelle für Kriegsschiffe wie die Yamamoto

B-29 Atombomber

V-2 Raketen mit nuklearen Sprengköpfen

Japanische Fugaku-Bomber mit sechs Triebwerken und Fritz X Raketen

mehrere neue Unit-Designs extra für Panzer Corps 2

Landkreuzer

Dazu kommen mehr als 50 neue 3D-Modelle. Für größtmögliche Authentizität gab es historische Beratrer für die neue "was wäre wenn"-Kampagne.