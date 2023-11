Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes: Erster Gameplay-Trailer

Professor Layton kehrt erst 2025 zurück

Switch

Während einer Nintendo Direct im Februar diesen Jahres kündigte Level-5 nach langer Pause wieder einen neuen Teil der Rätsel-Spielreihe Professor Layton an, doch seither war es still um Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes.

Nun veröffentlichte das Studio einen ersten Gameplay-Trailer für den Switch-Exklusivtitel mit japanischen Texten und Sprachausgabe, aber englischen Untertiteln. Darin suchen Layton und sein Gentleman-Lehrling Luke den Erfinder Eggmuffin. Am Schauplatz des neuen Abenteuers scheint man Hausnummern für Teufelszeug zu halten oder gerne Paketboten zu quälen – oder Level-5 nimmt wie üblich in der Reihe jede noch so absurde Gelegenheit mit Freuden wahr, um eine kleine Denkaufgabe einzustreuen.

Jedenfalls: Als die beiden nach dem Weg zu Eggmuffins Wohnung fragen, werden sie zu einem Turm geschickt und erhalten folgenden Hinweis, wo die Wohnung darin liegt: Sie müssen an der Tür Klopfen, die sowohl die häufigste Farbe, als auch die häufigste Türklinke als auch die häufigste Form der Fenster von allen Pforten an der Außenseite des Gebäudes besitzt. Im Verlaufe des Trailers seht ihr, wie das Rätsel per Ausschlussverfahren gelöst wird, wobei mit einem Stiftwerkzeug Notizen auf der Spielgrafik gemacht werden.

Rätselfreunde müssen sich indes in Geduld üben, denn der Release von Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes soll erst 2025 anstehen.