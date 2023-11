PM: Die Gran Turismo World Series 2023 findet vom 1. bis 3. Dezember in Barcelona ihren Abschluss (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Gran Turismo World Series 2023 geht vom 1. bis 3. Dezember in Barcelona zu Ende.

Ein Livepublikum wird die ganze Action rund um die Ausgänge des TOYOTA GAZOO Racing GT Cup am Freitag, 1. Dezember, des Manufacturers Cup am Samstag, 2. Dezember und des Nations Cup am Sonntag, 3. Dezember mitverfolgen.

Im Rahmen des Weltfinales wird das 10-jährige Jubiläum von Vision Gran Turismo mit der Präsentation von acht Modellen in Originalgröße und der Live-Enthüllung von zwei spannenden neuen „Vision Gran Turismo“-Fahrzeugen gefeiert.

Die gesamte Action wird live auf dem YouTube-Kanal von Gran Turismo und dem Twitch-Kanal von PlayStation sowie auf Eurosport und Discovery+ gestreamt.

Nach dem atemberaubenden „Gran Turismo World Series“-Showdown, der im August in Amsterdam stattfand, stürzen sich die besten GT-Rennfahrer aus der ganzen Welt beim Weltfinale erneut in die Action. Fünfundsechzig Teilnehmer aus 20 Ländern werden für diesen dreitägigen Wettbewerb ins nordspanische Barcelona reisen.

Die Veranstaltung findet in der Fira de Barcelona statt, unweit der historischen Formel-1-Rennstrecke Montjuic und des Olympiaparks von Barcelona im Zentrum der pulsierenden Hauptstadt von Katalonien. Es beginnt mit 24 Fahrern, die in zwei Halbfinalrennen, einem Hoffnungslauf für die letzte Chance und dem Großen Finale mit 12 Teilnehmern antreten, um am Freitag, 1. Dezember, um 19:00 (MEZ) den Sieger im TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2023 zu küren.

Das Teilnehmerfeld besteht aus vielen etablierten Rennfahrern der Gran Turismo World Series, doch der TGR GT Cup bringt auch immer wieder neue Talente hervor, wie zum Beispiel den schnellen Amerikaner Calen Roach, der gerade 18 Jahre alt geworden ist und daher zum allerersten Mal teilnehmen darf. Mit fünf spanischen Fahrern wird das heimische Publikum eine Menge zu jubeln haben. Der beliebte Coque López möchte mit einem Sieg ins größte Wochenende des „Gran Turismo“-Kalenders starten, doch er wird in dieser extrem hart umkämpften Serie auf starke Gegner treffen.

Am Samstag, 2. Dezember, findet der Manufacturers Cup statt, bei dem 36 Teilnehmer die führenden „Gran Turismo“-Hersteller repräsentieren, darunter die Partner der Reihe – TOYOTA, Mazda und Genesis. Auf ein Qualifying-Sprintrennen folgt ein Großes Finale, in dem alle drei Fahrer über die berühmte Nürburgring Nordschleife rasen.

Team Subaru, der amtierende Weltmeister, musste sich beim „World Series“-Showdown in Amsterdam mit dem zweiten Platz hinter Team Porsche begnügen. Sie werden sich revanchieren wollen, während Team Porsche auf die Rückkehr ihres Glücksbringers, Angel Inostroza aus Chile, hoffen kann, der das Event in Amsterdam verletzungsbedingt verpasst hatte.

Team Lamborghini lieferte beim Showdown-Event ein äußerst beeindruckendes und unterhaltsames Rennen ab und sicherte sich den letzten Podiumsplatz, wird aber den Atem von Team Toyota, das 2022 auf dem Podium landete, und Team Mercedes AMG in seinem Nacken spüren, die ebenfalls den Platz ganz oben auf dem Treppchen und den Gewinn der von Boccioni inspirierten Trophäe ins Visier nehmen.

Am Sonntag, den 3. Dezember, steht der Nationalstolz auf dem Spiel, wenn 12 Dreier-Teams in drei individuellen Sprintrennen und einem Ausdauerrennen mit drei Fahrern um den Nations Cup kämpfen. Team Spanien hat einen Lauf und wird vor heimischem Publikum sicherlich als Favorit auf den Sieg gelten. Coque López gewann im Jahr 2022 den „Nations Cup“-Titel für Spanien, als der Nations Cup noch ein Einzelwettkampf war. Zusammen mit José Serrano und Pol Urra war das Trio beim Showdown-Event in Amsterdam im August nicht zu stoppen und errang einen atemberaubenden Sieg.

Team Frankreich, Team Brasilien, Team Japan, Team Chile und Team Italien verfügen alle über das grundlegende Talent, die Geschwindigkeit und das fahrerische Können, um sie an einem guten Tag zu schlagen, und eine spannende Frage wird sein, ob das Heimpublikum für das spanische Trio das Zünglein an der Waage sein und sie bis auf den obersten Platz auf dem Podium pushen kann.

Neben der Action auf der Rennstrecke wird beim Weltfinale 2023 auch das 10-jährige Bestehen des innovativen Projekts Vision Gran Turismo gefeiert. Mehr als 30 „Vision Gran Turismo“-Fahrzeuge wurden von der Automobilindustrie entworfen und in der Spielreihe Gran Turismo veröffentlicht, was in vielen Fällen einen Blick in die Zukunft der Automobilindustrie ermöglichte.

Acht Modelle von „Vision Gran Turismo“-Fahrzeugen in Originalgröße werden am Austragungsort des Weltfinales ausgestellt, doch am aufregendsten werden die zwei neuen „Vision Gran Turismo“-Fahrzeuge sein, die während der Übertragungen des Manufacturers Cup am Samstag und des Nations Cup am Sonntag live enthüllt werden sollen.

Neben den „Vision Gran Turismo“-Fahrzeugen wird das Erlebnis für die Zuschauer vor Ort durch Partner der Gran Turismo World Series bereichert. TOYOTA wird einige seiner GR-Flaggschiff-Modelle präsentieren, Michelin wird mit einem Stand vertreten sein und ein Gewinnspiel abhalten, und Fanatec wird seine neuesten Produkte vorstellen – wie auch Brembo und BBS.

Nach der Veröffentlichung der „Spec II“-Aktualisierung Anfang November können die Spieler von Gran Turismo 7 während des Weltfinales 2023 von zwei speziellen „Bonus Campaigns“ im Spiel profitieren.

Die „Gewinner tippen“-Aktion von Brembo ist bis zum Beginn der jeweiligen Rennübertragung zugänglich. Die Spieler können Spiel-Credits gewinnen, indem Sie die Gewinner in den drei Meisterschaften richtig vorhersagen. Für eine korrekte Prognose gibt es 1.000.000 Credits und für eine korrekte Prognose auf die Gewinner aller drei insgesamt 3.000.000 Credits.

Die Zuschauergeschenk-Aktion von BBS startet mit dem Beginn der jeweiligen Rennübertragung und ist bis Sonntag, 10. Dezember zugänglich. Die Spieler können den Toyota FT-1 Vision Gran Turismo, den Mazda LM55 Vision Gran Turismo und das brandneue „Vision Gran Turismo“-Modell, das während des Wochenendes enthüllt werden soll, erhalten. Klickt dazu einfach auf das zugehörige Banner der Zuschaueraktion in der oberen rechten Ecke der Weltkarte von Gran Turismo 7 und seht euch die Streams an.

Werdet Teil der Action und erlebt dieselben Rennen wie beim Gran-Turismo-Weltfinale 2023 in Gran Turismo 7!

Das Rennen zum Jubiläum der Gran Turismo World Series ist vom 17. November bis zum 10. Dezember zugänglich und kann über die Weltkarte aufgerufen werden. Die Spieler können entweder im „Manufacturers Cup“-Rennen auf „Nürburgring (24h)“ oder im „Nations Cup“-Rennen auf dem „Spa 24 Stunden“-Layout antreten.

Um mehr über das Weltfinale der Gran Turismo World Series 2023 zu erfahren, klickt die Links unten an:

Fahrerliste: https://www.gran-turismo.com/world/gt7/events/gtws2023/worldfinals/competitors/

Rennablauf: https://www.gran-turismo.com/world/gt7/events/gtws2023/worldfinals/race_structure/

Und live ansehen auf: https://www.gran-turismo.com/world/live/

· Freitag, 1. Dezember, 19:00 (MEZ): TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2023 – Großes Finale

· Samstag, 2. Dezember, 19:00 Uhr (MEZ): Manufacturers Cup

· Sonntag, 3. Dezember, 16:00 Uhr (MEZ): Nations Cup