PM: Das sind die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für Dezember 2023 (Sony Playstation Blog)

Ein neuer Monat bedeutet eine neue Aufstellung der monatlichen PlayStation Plus-Spiele. Die Dezembertitel Lego 2K Drive, Powerwash Simulator und Sable werden für PlayStation Plus-Mitglieder von Dienstag, den 5. Dezember, bis Montag, den 1. Januar, verfügbar sein. Schauen wir uns jedes Spiel genauer an.

Willkommen in Bricklandia, der Heimat eines riesigen Lego-Fahrabenteuers in der offenen Welt. Fahrt überall Rennen, spielt mit jedem, baut eure Traumautos und besiegt eine Reihe wilder Rennrivalen um die begehrte Sky Trophy! Rast über Straßen, Meere und Sandstrände, während ihr Stein für Stein eure Traumautos baut, und genießt den umfangreichen Story-Modus von Lego 2K Drive. Spielt zusammen mit einem Freund zu Hause oder mit bis zu fünf Freunden online in den Crossplay-fähigen Online-Modi „Play With Friends“ und „Play With Everyone“. Erkundet Bricklandia gemeinsam oder stellt euer Können in den Modi Cup Series und Race unter Beweis. Von Minispielen bis hin zu Nebenmissionen erwartet euch jede Menge Fahrzeugspaß.

Schnappt euch euren zuverlässigen Hochdruckreiniger und entfernt den Schmutz von Fahrzeugen, Gebäuden, Parks und mehr. PowerWash Simulator ist ein spaßiges Clean ’em Up, bei dem die Belastung gering und der Wasserdruck hoch ist. Nutzt eure Einnahmen als professioneller Hochdruckreiniger, um eure Sammlung an Unterlegscheiben, Düsen, Reinigungsflüssigkeiten und Verlängerungen aufzurüsten, sodass ihr größere Aufgaben bewältigen und diese mit größerer Effizienz strahlend sauber hinterlassen könnt. Hinterlasst allein eure Spuren in der schmutzigen Stadt Muckingham oder entspannt euch mit Freunden im Online-Koop. Stellt vor allem sicher, dass ihr guten, sauberen Spaß habt.

Begebt euch auf eine einzigartige und unvergessliche Reise und begleitet Sable durch ihr Gleiten. Ein Übergangsritus, der sie durch weite Wüsten und faszinierende Landschaften führt, die von Überresten von Raumschiffen und antiken Wundern gekrönt sind.

Erkundet die Dünen auf eurem Hoverbike, erklimmt monumentale Ruinen und trefft andere Nomaden, während ihr längst vergessene Geheimnisse aufdecket und herausfindet, wer sie wirklich hinter ihrer Maske ist. Taucht mit seinem einzigartigen Kunststil und dem Original-Soundtrack von Japanese Breakfast in die Welt von Sable ein und erkundet alles in eurem eigenen Tempo. Es gibt viel auf dieser Welt, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden.

