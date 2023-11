PM: Dragon’s Dogma 2 erscheint am 22. März 2024 auf der PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Beim heutigen Dragon’s Dogma 2 Showcase 2023 wurde das Veröffentlichungsdatum von Dragon’s Dogma 2 verkündet: der 22. März 2024. Auf dem digitalen Event wurden der neueste Trailer und eine Reihe neuer Spieldetails präsentiert.

Alle Neuigkeiten und Enthüllungen aus dem Showcase findet ihr nachfolgend zusammengefasst.

Ihr könnt euch auch den Dragon’s Dogma 2 Showcase 2023 ansehen!

Dragon’s Dogma 2 ist ein narratives Action-Rollenspiel (RPG), das in einer Fantasiewelt spielt. Den Spielern stehen eine Vielzahl von Aktionen zur Verfügung. Zudem sind die Spieler nie allein: Sie werden von Vasallen durch dieses Spiel im Einzelspieler-Modus begleitet. Auf euch wartet ein einzigartiges Abenteuer in einer Welt, die durch eine ausgezeichnete Grafik, künstliche Intelligenz (KI) und Physik geformt ist.

Dragon’s Dogma 2 spielt in einer faszinierenden Fantasiewelt. Der Drache, gefürchtet und unheilbringend, reißt das Herz des Spielers an sich. So beginnt die Reise des Spielers, als Erweckter den Drachen zu erlegen.

In dieser Welt gedeihen das Königreich der Menschen, Vermund, und die Nation der Biestren, Battahl, die jeweils ihre eigenen Bräuche, Ziele, Glaubensrichtungen und ihre eigene Kultur haben.

Vermund, das Königreich der Menschen. Der Erweckte herrscht als König.

Die Königin Regentin Disa von Vermund. Sie schmiedet Pläne, um ihren Sohn den Thron besteigen zu lassen.

Die Nation Battahl liegt in einer rauen Umgebung und wird von der einzigartigen Kultur der Biestren bestimmt.

In Battahl wird die Strahlende Flamme mit der Herrscherin Nadinia in ihrem Zentrum verehrt, um Unheil abzuwehren.

Neben den Menschen und den Biestren bewohnen auch die Elfen dieses Land, wobei sie den Kontakt zu anderen Völkern meiden.

Heilige Laube, die Elfensiedlung. Sie verständigen sich in ihrer eigenen elbischen Sprache.

Glyndwr, ein junger Elf. Er beherrscht die menschliche Sprache fließend, eine Seltenheit in seinem Volk.

In der Welt von Dragon’s Dogma 2 leben verschiedene Völker, die alle ihre eigenen Interessen und Ziele haben. Wie man mit ihnen umgeht, bleibt dem Spieler überlassen.

Einige Charaktere könnten euch um Hilfe bitten. Es liegt dann an euch, ihre Bitten zu erfüllen oder abzulehnen.

Die Welt von Dragon’s Dogma 2 ist voller vielfältiger Monster. Wir möchten euch den bronzenen Riesen Talos vorstellen, ein neues Monster in Dragon’s Dogma 2.

Der riesige Talos.

Eine von Menschen geschaffene Kreatur, die das Land ins Chaos stürzt. Wie lässt sich ihr Vorstoß aufhalten?

Die aus Mythologie und Überlieferungen stammenden Monster werden euch garantiert ins Abenteuer mitreißen!

In Dragon’s Dogma 2 stehen euch mehrere Klassen zur Verfügung, unter anderem Magier, Streicher und Kämpfer, die bei Abenteuern in einer Fantasiewelt nicht fehlen dürfen. Im heutigen Showcase haben wir eine einzigartige Klasse angekündigt: den Illusionist. Einzig der Erweckte kann ein Illusionist sein. Mit seiner Spezialwaffe, einem Räuchergefäß, kann er Rauch erzeugen und verschiedene Illusionen heraufbeschwören, um Feinde zu verwirren, damit sie zum Beispiel gegen sich selbst kämpfen. Der Illusionist kann außerdem die Stärke der Gruppe für eine begrenzte Zeit erhöhen. Damit ist er die perfekte Klasse für Spieler, die lieber eine unterstützende Rolle spielen.

Der Illusionist, dessen Scharfsinn eine unterstützende Rolle einnimmt, sorgt für ein einzigartiges Erlebnis.

Täuscht euren Feind, indem ihr eine Illusion von euch selbst als Lockvogel einsetzt.

Erhöht vorübergehend die Kraft eurer Vasallen jenseits ihrer Grenzen.

Ihr könnt euren Charakter (den Erweckten) und den Hauptvasallen, der dem Erweckten dient, erstellen.

Das Spiel verwendet Fotogrammetrie-Technologie für eine realistische Charaktererstellung.

Bei der Gestaltung des Charakters können die Spieler entweder intuitiv und einfach vorgehen oder sorgfältig bis ins letzte Detail aussuchen.

Mit Fotogrammetrie können realistische Charaktere erstellt werden, die sogar spitze Ohren wie die von Elfen haben können.

Ihr könnt euren Charakter als Mensch oder Biestren erstellen.

Wählt mehrmals ein Bild aus, das eurem Wunschbild am nächsten kommt.

Dragon’s Dogma 2 erscheint am 22. März 2024. Jetzt vorbestellen!

Das Spiel wird sowohl in physischer als auch in digitaler Version erhältlich sein. Die digitale, exklusive Deluxe Edition ist in einem Bundle mit dem DLC “A Boon for Adventurers – New Journey Pack” erhältlich. Jede vorbestellte Version enthält exklusive Boni!

Abschließend noch eine Mitteilung von Hideaki Itsuno, dem Director von Dragon’s Dogma 2.

“Dragon’s Dogma ist ein Spiel, von dem ich als Kind, das Pen-&-Paper-Rollenspiel und Actionspiele liebte, geträumt habe. Ich fühle mich diesem Spiel besonders verbunden.

Dragon’s Dogma 2 greift Ideen auf, die zu der Zeit, als wir das erste Spiel entwickelten, technisch nicht umsetzbar waren. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Spiel euch eine Fantasiewelt eröffnet, von der ihr schon immer geträumt habt – ein “Action-Simulationsspiel in einer Fantasiewelt” – und letztendlich das ultimative “Dragon’s Dogma” sein wird.

Das gesamte Team arbeitet hart am letzten Schliff. Wir hoffen, dass euch dieses Abenteuer in einer offenen Fantasiewelt gefallen wird, unabhängig davon, ob ihr das erste Spiel gespielt habt oder nicht.“