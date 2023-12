gamescom latam: gamescom-Ableger startet 2024 in Brasilien

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vom 26. Bis zum 30. Juni 2024 startet die gamescom latam in Brasilien und wird somit, neben der gamescom asia in Singapur, bereits der zweiten Ableger der jährlichen gamescom in Köln sein.

Die gamescom latam soll dabei die schon etablierte Veranstaltung BIG Festival ersetzen, die bereits in diesem Jahr etwa 50.000 Besucher und 1.700 Fachleute in seine Hallen locken konnte. Um das neue Gaming-Event zu ermöglichen und zu vergrößern, haben sich einige Schwergewichte aus der Branche zusammengetan: