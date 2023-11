Dragon's Dogma 2: Release am 22. März 2024

Neue Infos aus Dragon's Dogma Showcase

PC Xbox X PS5

Gestern strahlte Capcom zu später Stunde eine viertelstündige Präsentation zum Action-RPG Dragon's Dogma 2 aus, bei der nun auch offiziell das zwischenzeitlich durchgesickerte Erscheinungsdatum bekanntgegeben wurde: Ab dem 22. März 2024 wird Dragon's Dogma 2 für PC, PS5 und Xbox Series S|X erhältlich sein.

Wieder einmal wird euer Avatar zu einem sogenannten Erweckten, nachdem ein Drache dessen Herz raubt (und zwar nicht metaphorisch). Dadurch werdet ihr von einem menschenähnlichen Vasallen begleitet, den ihr ebenfalls selbst gestaltet, und rekrutiert für eure Quest wieder Vasallen anderer Spieler.

Im Showcase gab es einige neue Gameplay-Einblicke. So sprechen manche Völker wie die Elben in ihrer eigenen Sprache. Um euch zu verständigen, braucht es daher entweder wie in der Präsentation gezeigt einen Questgeber-Elfen, der euch begleitet und dabei als Dolmetscher fungiert oder ihr holt euch einen Vasallen ins Team, der die Elfensprache beherrscht. Diese und andere besondere Fähigkeiten sollen die Vasallen als Begleiter interessanter machen als im Erstling.

Daneben war zu sehen, wie sich der Erweckte dem Monster Talos, einer Art riesiger, lebender Statue stellte. Um die über den Körper verteilten Schwachpunkte des Koloss zu attackieren, könnt ihr diese entweder mit Fernangriffen aufs Korn nehmen, wie ihm Vorgänger am Feind heraufklettern oder große Vögel packen und euch direkt von oben auf den Gegner fallen lassen. Auch wurde mit dem Illusionisten eine neue Laufbahn (die Klassen im Spiel) vorgestellt, die per Weihrauchgefäß Illusionskreaturen ruft, Gegner verwirrt und die eigenen Vasallen bufft.

Nicht zuletzt gab es Eindrücke von der Story: Dragon's Dogma 2 spielt nicht im selben Reich wie der Vorgängers, sondern in einer Art Parallelwelt. Als zwei große Fraktionen wurden ein menschliches Königreich und ein Tierwesenreich vorgestellt. Beide sind sich einig, dass der Drache ein sehr großes Problem in der Welt ist. Doch bei den Menschen hat eure Rolle als Erweckter unerwünschte Implikationen für die Thronfolge, hat doch die dortige Herrscherin bereits einen falschen Erweckten präsentiert, um den Weg ihres Sohnes an die Macht zu sichern. Und bei der anderen Fraktion hält man nichts davon, auf den Erweckten zu vertrauen, sondern betet stattdessen eine besondere heilige Flamme an.