PM: Destiny 2: Saison des Wunsches | The Witcher x Destiny (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Oberflächlich betrachtet haben die Abenteuer eines stoischen, Monster jagenden Helden in einer düsteren Fantasiewelt voller dunkler Magie und uralter Überlieferungen vielleicht wenig mit einem Spiel wie Destiny 2 gemein. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass Destiny 2 und die langjährige The Witcher-Reihe von CD PROJEKT RED mehr gemeinsam haben, als man vielleicht denkt.

Versetzte man den zwei Klingen schwingenden Geralt von Rivia in die ferne Zukunft, könnte man wohl davon ausgehen, dass er sich in der Rolle eines Wächters wohlfühlen würde. Auf der Jagd nach den Feinden der Menschheit? Check. Ein beeindruckendes Waffenarsenal und jenseitige Kräfte aus geheimnisvollen Quellen? Jepp. Eine Reihe von herausfordernden Widersachern und eine detaillierte Welt, die den Abenteuern Leben und Farbe verleihen? Ein klares Ja zu beidem.

Heute bringt Bungie mit dem Beginn der Saison des Wunsches in Destiny 2 eine neue Reihe von Gegenständen auf den Markt, die von The Witcher inspiriert sind– darunter drei neue Rüstungsornamente-Sets (eines für jede Wächterklasse), neue Accessoires und mehr. Bei der Entwicklung dieser Gegenstände arbeitete das Team von Bungie eng mit CDPR zusammen, um authentische Elemente aus Geralts Welt nach Destiny 2 zu bringen.

„CDPR war bei der Zusammenarbeit ein hervorragender kreativer Partner“, so Josh Deeb, Art Lead von Destiny 2. „Sie kamen mit Ideen an den Tisch, die sich am Kern von Destiny 2 orientierten, und bauten mit der ikonischen Optik von The Witcher darauf auf.“

„Destiny ist für den futuristischen Look bekannt. Als es darum ging, was wir in diese Welt einbringen können, war das für uns die Gelegenheit, sie mit Low-Fantasy-Elementen zu verschmelzen“, sagt Przemysław Juszczyk, Head of Franchise Art bei CDPR. „Wir haben uns bei der Gestaltung darauf konzentriert, mehr Kombinationen aus Lederpolstern, Gürteln, dicken Stoffen und Metallakzenten einzuführen, ähnlich wie in der The Witcher-Reihe.“

„Hexer sind bekannt für ihr Talent, Monster zu jagen und zu töten“, so Juszczyk weiter. „Jede Rüstung muss ausstrahlen, dass sie für derlei Begegnungen gemacht ist. Wir haben auch ikonische Elemente aus The Witcher eingebaut: Wenn man genau hinsieht, kann man das Wolfsmedaillon, zwei Schwerter und glagolitische Inschriften entdecken. All dies wurde von talentierten Künstlern bei Bungie für Destiny umgesetzt. Auch, wenn sich alles in einer ,kosmischen’ Realität abspielt, glaube ich, dass der Geist von The Witcher in jedem Gegenstand aus unserer Zusammenarbeit präsent ist.“

Jedes der drei neuen Sets wurde von der Rüstung inspiriert, die Geralt in The Witcher 3: Wild Hunt trägt.

„Das Ziel war es, dass sich unsere Spieler in Destiny 2 wie echte Hexer fühlen können“, so Deeb. „Durch die Verwendung von Rüstungsdesigns, die von den Hexer-Schulen (Bär, Wolf und Viper) inspiriert sind, konnten wir Entwürfe kreieren, die diese Fantasie sofort zum Leben erwecken– komplett mit Stahl- und Silberschwertern.“

Für die Fans steckt der Teufel natürlich in den Details dieser Rüstungen. Hier konnte das Team von Bungie seine Kreativität voll ausleben und mit viel Spaß an der Sache die Details zum Leben erwecken. „Das Ziel für alle Sets war es, den mittelalterlichen Witcher-Look zu erzielen und durch Schäden zu zeigen, dass diese Rüstungen bereits viel mitgemacht haben“, so Joel Moran, Art Outsourcing Specialist bei Destiny 2. „Ich denke, dass die meisten kleinen Details an den Schwertern zu finden sind. Wir mussten uns alle genau abstimmen und zusammenarbeiten, um unter den Sets konsistent zu bleiben.“

Diese Zwillingsschwerter sind zwar nicht als Waffen im Spiel verwendbar, aber sie tragen zu der allgegenwärtigen Witcher-Atmosphäre bei, die das Team von Bungie erreichen wollte. „Die Probleme begannen, als es darum ging, ihre Größe so anzupassen, dass sie nicht wie Spielzeuge aussehen, und die Fiktion aufrechtzuerhalten, dass sie aus ihren Scheiden gezogen werden können“, so Jay Rios, Senior Artist von Destiny 2. „Wir mussten auch sicherstellen, dass sie nicht zu lang sind und die Animationen unserer Textilien beeinträchtigen. Das richtige Gleichgewicht zwischen Maßstab, Position, Länge und diesen technischen Hürden zu finden, machte die Schwerter zu einer Herausforderung. Aber ich denke, wir haben sie gut gemeistert.“

Jäger werden im neuen Weißer-Wolf-Set in die Schlacht ziehen. Inspiriert von Geralts legendärer Wolfsrüstung verfügt dieses Set unter anderem über die charakteristische Kapuze der Jäger und gekreuzte Riemen auf dem Bruststück sowie Stulpen aus Leder mit Nieten.

„Während der Entwicklung der Rüstung für die Jäger ist uns aufgefallen, dass die kleine Armbrust (ein kosmetisches Detail am Oberschenkel des Jägers) zu einfach aussah. Wir alle wollten, dass sie durch mehr Variation im Material und eine interessantere Form besser zur Geltung kommt“, so Moran. „Ich hatte das Vergnügen, einige Lösungsvorschläge auf Anweisung des Teams von CDPR zu skizzieren und Referenzbilder von anderen Teilen, an denen wir arbeiteten, zu verwenden– wie z. B. den Sparrow, der bereits den vom Team gewünschten Look für die Armbrust aus mehrschichtigem Holz und Metall hatte. Wir haben ihnen verschiedene Versionen der Armbrust geschickt und auf ihren Wunsch hin zusätzliche Änderungen vorgenommen, bis wir alle mit dem Ergebnis zufrieden waren.“

So wie Geralt ein Meister der Elixiere und magischen Symbole ist, ergründen die Warlocks die Geheimnisse der Welt von Destiny. Und im neuen Hexer-Set, das von Geralts legendärer Bärenrüstung inspiriert ist, können sie das mit Stil tun. Mit Pelzbesatz und Polsterung ist dieses Set selbst für die rauesten Umgebungen geeignet, die das Spiel zu bieten hat.

„Es ging darum, die richtigen Materialien und Farben zu finden, um die The Witcher-Inspiration [jedes Rüstungssets] zum Leben zu erwecken“, sagt Rios.„Die Verwendung von Pelz, Leder, gesteppter Polsterung und Kettenhemden unterstreicht den Aspekt der Mittelalter-Fantasy. Was die Ästhetik von Destiny angeht, ging es eher um die ikonischen Formen unserer Rüstungssets.Es war wichtig, vertraute Silhouetten der Klassen zu benutzen, und die Tatsache, dass alle Klassengegenstände vertreten waren, half dabei, diesen Look mit Destiny zu verbinden.“

Manchmal ist der beste Weg, ein Problem zu lösen, der direkte. Das könnte der inoffizielle Slogan der Titanen sein, und das neue Kaer-Morhen-Set wurde für diesen Ansatz konzipiert. Benannt nach der Festung, die als Trainingsgelände und Hauptquartier für Hexer dient und der Rüstung der Viper-Schule nachempfunden ist, ist dieses Set so geradlinig wie ein Schlag auf den Kehlkopf. Oder anders gesagt: Sie ist genau so, wie Titanen es mögen.

„CD PROJEKT RED war es wichtig, dass alle Helme tiefe asymmetrische Risse und Kerben aufweisen“, sagt Rios. „Letztendlich glaube ich, dass sie dadurch mehr Charakter bekommen haben. Aber es war eine interessante Herausforderung, jede Kerbe einzigartig zu machen.“

Neben den drei Rüstungssets gibt es für Fans von The Witcher auch drei neue Accessoires, die von der Welt von Geralt inspiriert sind – darunter ein neues Schiff, die Wolven Storm, sowie die Geist-Hülle Wolven Shell. Außerdem gibt es den neuen Plötze-VGH Sparrow mit glagolitischen Inschriften, einem großen Vex-Schädel, der an der Seite des Fahrzeugs festgebunden ist (vermutlich, um später gegen ein Kopfgeld eingelöst werden zu können), und einem Igni-Triebwerkseffekt.

VFX Artist Amanda Golla von Bungie hat unter anderem den Igni-Effekt für die Spur des Sparrows entwickelt. Da Golla selbst großer Fan von The Witcher ist, hat sie viel Zeit darauf verwendet, die Igni-Effekte des Sparrows so sorgfältig wie möglich zu gestalten. „Die Igni-Spur selbst ist eine Anspielung auf das alternative Igni-Symbol, durch das der Spieler einen geraden Feuerstrahl auf seine Feinde schießen kann. Der [Spureffekt des Sparrows] hat sich als besonders herausfordernd erwiesen, da die Funken in eine lineare Richtung verlaufen, der Sparrow aber für Kurven und Drehungen konzipiert ist. Ich musste kurze Funken im Kern, die völlig gerade sind, mit einem längeren Funkenschweif für unterschiedliche Richtungen kombinieren, damit die Funken den Eindruck erwecken, dem Sparrow zu folgen, und ihre Richtungsgeschwindigkeit beibehalten.“

Ob es nun darum geht, die Details der Stahl- und Silberschwerter oder die richtige Bewegung beim Eintauchen in die Badewanne für das neue Emote „Tub Time“ richtig darzustellen – das Team von Bungie hat hart daran gearbeitet, den Look von The Witcher auf Destiny 2 zu übertragen. All diese Gegenstände sind ab heute im Everversum zu sehen und werden zusammen mit der Saison des Wunsches auf allen Plattformen veröffentlicht.