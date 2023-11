War in the East 2: Großes Order of Battle Update

PC

Gestern ist das Order of Battle Update für das komplexe Wargame Gary Grigbsby's War in the East 2 erschienen. Für die zahlreichen Änderungen solltet ihr unbedingt in das Changelog schauen. Passend zum Namen des Updates, nämlich Schlachtordnung, gib t es diverse neue Divisionen für das Deutsche Reich und andere Achsenmächte. Zudem können Sicherheitsdivisionen jetzt gekaperte feindliche Panzer nutzen.

Neben den Änderungen der Schlachtordnung zielen Flugzeuge mit Anti-Panzerungs-Kanonen jetzt mit höherer Wahrscheinlichkeit auf AFV's (gepanzerte Kampffahrzeuge), ein Update aller Szenarios mit den neuen Divisions-Templates, diverse Bugfixes, Szenario-Updates wie Namenskorrekturen, Änderungen zu Reinforcement und Versorgungspools sowie zahlreiche weitere Balancing-Änderungen.