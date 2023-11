GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 47/2023 und Ausblick auf KW 48/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 47: Rückblick von Montag, 20. November, bis Sonntag, 26. November 2023

Spiele-Checks

Dungeons 4 (zum Spiele-Check)

In einer Woche, die an redaktionellen Inhalten quantitativ ausbaufähig war, sprangen die User ein und lieferten direkt fünf Spiele-Checks in einer Woche ab. Beeindruckend! Den Anfang machte LRod mit seinem Check zum Echtzeit-Strategie-Titel Dungeons 4 : "Innovationsarme, aber humorvolle Fortsetzung der altbekannten Dungeonbau-Reihe"



Danach lieferte Vampiro seine Einschätzung zu einem weiteren Echtzeit-Strategie-Spiel ab. Diesmal ging es um den DLC Raising Hell von Starship Troopers - Terran Command : "Starke Erweiterung für alle Mobilen Infanteristen des Basisspiels."



Auch in dieser Woche ließ es sich TheLastToKnow nicht nehmen, die Adventure-Fahne hochzuhalten. In seinem Check besprach er The Will of Arthur Flabbington : "Knackige Kopfnüsse, verpackt in einem klassischen Point-and-Click-Adventure mit Pixel-Grafik und schwarzem Humor."



Wie spielt sich der neueste Teil der Rundentaktik-Reihe denn so auf Konsolen? Die Antwort lieferte euch Vampiro in seinem Jagged Alliance 3 -Konsolen-Check: "Sehr gelungene Konsolen-Umsetzung eines sehr guten Spiels, mit der ihr trotz kleiner Nachteile gegenüber der PC-Version sorgenfrei mit einer AK im Handgepäck den Afrika-Urlaub buchen könnt."



Kerker-Freund LRod durfte den Reigen der Checks eröffnen und zugleich auch beenden. Wieder einmal entführte er euch an einen dunklen, feuchten Ort in seinem Check zu Naheulbeuk's Dungeon Master: "Sympathische Dungeon-Verwaltung nicht ohne Mängel, die vor allem Perfektionisten anspricht."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet. Und wer weiß, vielleicht wird euer Vorschlag tatsächlich einmal zu einem Check?!

User-Artikel

Pizza Possum - Rasanter und charmanter Koop-Spass (zum User-Artikel)

Auf fünf Spiele-Checks folgten in dieser Woche vier User-Artikel. Was ist das für eine unfassbare Community?! Die Statistiker (Hallo Q-Bert und Claus ) dürfen mir bitte einmal verraten, ob diese Woche den bisherigen Rekord knackt. Jedenfalls erklärte euch Vampiro in seinem User-Artikel, warum Pizza Possum vor allem gemeinsam auf der Couch Spaß macht.



Aufgrund der kürzlich erschienen Evercade-Version von Full Void hat sich Audhumbla erneut in das Pixel-Plattform-Abenteuer gestürzt und hatte wieder einmal Spaß dabei: "Vor allem stimmungstechnisch kann Full Void mit den ganz großen Cinematic-Plattformern mithalten."



Teil 14(!) der Fan Game-Reihe von Nischenliebhaber behandelte einen weiterer Hobby-Entwickler-Ableger von Mega Man : " Mega Man - Rock Force ist wohl das beste Fangame zur Mega Man-Reihe, das ich in den letzten Monaten bei der Recherche für diese Artikelserie gefunden habe."



Die AGS-Classics-Reihe von TheLastToKnow ging in die vierte Runde und hat sich mittlerweile zu einer Interview-Rubrik gewandelt. Diesmal stand Nathan Hamley, der kreative Kopf hinter Guard Duty, Rede und Antwort.

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Ausblick auf KW 48

Die Spiele-Check-Kristallkugel sieht Jürgen wieder einmal Abenteuer im Weltraum bestreiten, während Vampiro seine Strategie-Check-Liste anwachsen lässt.



Irgendwann ist dann auch mal gut mit Flipperspielen. Oder?

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!