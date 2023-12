Darauf freut sich die Redaktion im... Dezember 2023

Die letzte Vorfreude des Jahres

Teaser Auch der Dezember hält mit Pioneers of Pagonia und Avatar noch spannende Spiele-Neuerscheinung bereit und das ist nicht alles, was die Redakteure zum Jahresende in Vorfreude versetzt.

Jörg Langer

Hagen Gehritz

Benjamin Braun

Michael Hengst

[FILME/SERIEN] Zu lange habe ich meiner Japan-Drama-Leidenschaft nicht gefröhnt. Nun, da ich mich in Sachennur noch mit dem Making-Of-Video für die "ab 55 Euro"-Stufe beschäftigen darf, wird doch hoffentlich wieder Zeit sein, mir das eine oder andere Durama anzusehen. Denn irgendwie schaffen es viele japanische Regisseure vortrefflich, Bizarres und Anrührendes zusammen zu bringen. Und da passt es auch rein, dass ich nur Gutes über den neuen-Film gehört und gelesen habe – das wäre doch was im Dezember![SPIELE/BRETTSPIELE] Ich freue mich wie Hagen aufs Spielen, da ich es wirklich spielen will, aber eben auch endlich mit ihm im Rahmen eines Kritikerduos diskutieren können möchte. Mein Warten lohnt sich insofern, als ja nun Patch 2.1 erscheint und damit unter anderem die offizielle Metro (inoffiziell gibt es die schon lange). Außerdem wollte ich ein SF-Taktik-RPG ausprobieren namens, das mir ein klein wenig in die Open-World-Richtung vonzu gehen scheint, und in Avatar schaue ich möglichst vorurteilslos (den zweiten Film fand ich so lala) rein.[SONSTIGES] Es steht noch eine weitere Zimmer-Renovierung an bei uns privat, dazu einiger Papierkram – ich werde im Dezember also außerhalb von GamersGlobal gut beschäftigt sein.[FILME/SERIEN] Nachdem meine Frau jüngstgeschaut hat, haben wir uns beide erinnert, dass nochirgendwo in den verwinkelten Tiefen unserer Watchlist schlummert. Für noch mehrim Serienformat sind wir gern zu haben und auch die Prämisse gefällt: Ein korrupter Richter meint nach einem Zusammenbruch die Stimme Gottes zu hören, die ihn zu Selbstjustiz aufruft. Dazu schließt er sich einer Sekte namens Hand of God an.[SPIELE/BRETTSPIELE]heißt das neue Spiel von Inkle () und es sieht in seinem malerischen Grafikstil nicht nur schön aus, sondern verspricht eine Art Roguelite mit Story-Fokus zu werden. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Konzept aufgeht. Ansonsten gilt meine Vorfreude eher den freien Tagen zwischen den Jahren, in denen ich hoffentlichsamtkomplett beenden kann. Oder ich spiele am Ende doch wieder stattdessen vier kleinere Spiele.[SONSTIGES] Gefüllte Lebkuchenherzen, Hackröllchen im Schinkenmantel, hausgemachter Kartoffelsalat, gegrillte Paprikaspitzen in Knoblauch... Ich fantasiere jetzt schon von der Zeit um Weihnachten und Neujahr erst bei meiner Mutter und dann bei der Schwiegermutter. Bei beiden wird gerne gekocht, gebacken und genug Naschkram für den nächsten Weltuntergang gebunkert. Es wird ein Fest![FILME/SERIEN] Was Brandaktuelles steht bei mir nicht an. Nach längerer Pause habe ich(aktuell Anfang Staffel 6) mitwieder angeworfen, das ich anfänglich nur ganz okay fand. Trotz der Darsteller- und Sprecherwechsel (ja, ich schaue es auf Deutsch) gefällt mir die Serie inzwischen wirklich gut. Nicht unbedingt etwas, das man gesehen haben muss, aber gerade aufgrund der immer wieder vorhandenen Referenzen aufeine Serie, die mir wirklich Spaß macht. Zudem habe ich kürzlich noch mal eine neue Runde ingestartet. Mir fallen die unglaubwürdigen oder unlogischen Elemente, die teils peinlichen Seifenoper-Momente und die mitunter miese Darstellerleistung insbesondere vonzwar noch viel stärker auf als beim ersten Mal. Aber die Handlung ist dennoch so spannend aufgebaut und die Charaktere so clever ausgefeilt, dass ich mich trotz meiner Vorkenntnisse nur schwer zum Weiterschauen erst am nächsten Tag durchringen kann. Der zweite Durchgang ist übrigens als Vorbereitung auf das Spin-Offgedacht, das ich mir dann demnächst endlich mal geben will.[SPIELE/BRETTSPIELE] Natürlich bin ich gespannt, obwirklich was auf dem Kasten hat oder Ubisoft hier vor allem Kredit aus einem großen Namen schlagen will. Immerhin ist der Titel schon seit geraumer Zeit in der Entwicklung und selbst spielen konnte man es erstmals vor wenigen Wochen. Gut sieht es in jedem Fall aus. Am meisten Bock habe ich aber auf diefür Switch. Das liegt aber weniger anoder, sondern vor allem an Teil 1. Objektiv betrachtet mag das anders sein, aberist und bleibt mein absoluter Serienliebling. Und wie schon zuvor nutze ich wirklich jede Gelegenheit, das Ding auf einer anderen Plattform noch einmal zu spielen. Ansonsten werde ich Dezember bestimmt Versäumtes nachholen. Aber was, und ob überhaupt, das entscheide ich nach Lust und Laune., das mich in den ersten zwei Stunden wirklich null angefixt hat, ist bestimmt ein Kandidat für einen Neuversuch. Im Zweifel aber werde ich endlich malangehen. Denn das habe ich seit dem Prä-Corona-Preview-Event im Januar 2020 tatsächlich noch keine weitere Minute gespielt, trotz Early-Access-Zugang. Eine Schande![SONSTIGES] Wie hoffentlich bei den meisten von euch, freue ich mich natürlich vor allem auf einen längeren Urlaub über die Feiertage. Vier Wochen werde ich diesmal die Füße still halten, und ganz ehrlich, das ist auch mal dringend notwendig. Fest vornehmen werde ich mir eh nichts. Urlaub bedeutete für mich vor allem eins: tun und lassen, was ich will und wann ich will. Nächstes Jahr geht es dann mit neu geladenen Akkus weiter.[FILME/SERIEN] Die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Außerdem habe ich einen neuen „kleinen“ Bildschirm im Büro, den ich natürlich ausprobieren will. Und es gibt diesen Monat genug neuen Stoff, um die Streaming-Dienste glühen zu lassen. Auch das Kino kommt nicht zu kurz: Einer meiner Must-See Filme in diesem Monat ist sicher. Ich bin Godzilla-Fanboy und ein neuer Film mit der Riesenechse ist praktisch Pflicht., also die Neuverfilmung des beliebten Schokoladenfabrik-Stoffes mit) als Willy Wonka, könnte was sein – oder auch nicht.ist ebenso auf meiner Liste, die Stop-Motion-Filme der Wallace & Gromit Macher sind einfach liebenswert. Super gespannt bin ich auf den ersten Teil der Netflix-Filme. Seven Samurai in Space – was soll schiefgehen? Außerdem kommt endlich die zweite Staffel vonund neue Episoden von[SPIELE/BRETTSPIELE] Bis auf den einen oder anderen Spieletitel aus meinem (kleinen) Pile of Shame, gibt es diesen Monat nur ein Spiel, auf das ich mit Vorfreude warte.. Bisher wurde ich von Spin-Offs vom Dragon Quest nicht enttäuscht. Da sich das HD-2D Remake von Dragon Quest 3 und der neuste Teil der Reihe, The Flames of Fate, noch ein wenig hinziehen, werde ich dem dunklen Prinzen eine Chance geben.[SONSTIGES]Vor Avatar war” Der französische Comic vonundwurde schon mit Vorschusslorbeeren überhäuft – ich bin gespannt. Ansonsten ist der Dezember wieder prall gefüllt mit „normalen“ Sachen. Es gibt in meinem Büro noch ein paar Sachen zum Tunen und Aufräumen, als Selbstständiger muss ich selbstverständlich meinen Jahresabschluss machen, und die Familie braucht auch ein paar Tage. Außerdem wartet in diesem Monat noch eine Menge Arbeit auf mich.

Christian Burtchen

[FILME/SERIEN] Die zweite Staffelauf Prime verspricht gute Unterhaltung und jede Menge „was für ein großer Mann“-Witzchen. Nehmen wir. Und wer diese Passage regelmäßig verfolgt, erinnert sich an meine Vorfreude-Versuche zu. Tatsächlich habe ich monatelang keine entsprechende Begleitung ins Kino organisieren können – zum digitalen Verleihstart Mitte Dezember aber wird es bitte endlich, endlich soweit sein. Dazu kommen natürlich haushaltsinterne Traditionen zum Jahresende wie die Wiederholungen von(immer wieder gut) oder(trotz einiger problematischer Aspekte).[SPIELE/BRETTSPIELE] Eine Empfehlung außerhalb meiner Domäne PC: die-Trilogie für die Switch. Wer Batmans Ausflüge noch nicht erlebt hat, sollte sie unbedingt nachholen. Und Mitte Dezember geht der Early Access vonlos, vielleicht ein versöhnliches Geschenk, um auf die Artige-Spiele-Liste für Aufbau-Fans zu gelangen, nachdem das dennicht gelang

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Derzeit läuft mal wieder das Wow-Abo für Filme und Serien. Deswegen werde ich im Dezember sicherlich The Flash und John Wick: Kapitel 4 nachholen. Außerdem landet Indiana Jones und das Rad des Schicksals auf Disney Plus. Was Serien angeht, hätte ich Lust, die Duttons kennenzulernen. Ich hab schon viel gutes über 1883, 1923 und Yellowstone gehört. Könnt ihr das bestätigen?

[SPIELE/BRETTSPIELE] Am 30. November startet die Saison der Entdeckungen für Word of Warcraft Classic. Mit neuen Endgame-Stufen, Inhalten und Runen, um die Klassen-Meta komplett durcheinander zu wirbeln. Das wird ein Spaß! Was die Dezember-Releases angeht, könnte Warhammer 40.000 - Rogue Trader mein Highlight werden. Und ich bin gespannt, ob Avatar - Frontiers of Pandora taugt. Ubisoft traue ich in der aktuellen Verfassung jedoch keinen allzu großen Wurf zu.

[SONSTIGES] Die ersten Dezember-Wochen sind Jahr für Jahr stets sehr stressig. Das Heft muss fertig werden. Für die Feier- und Urlaubstage müssen Inhalte vorbereitet werden. Und natürlich soll dennoch parallel auch so Zeug auf der Webseite landen. Kurzum: Die anschließenden freien Tage werden so richtig ausgekostet.