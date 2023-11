Basti Bombasti: Satireportal veröffentlicht Spiel über österreichischen Ex-Kanzler

Browser

Die Veröffentlichung von Biographien über namhafte Politiker ist nichts Neues. Auch Filme sind keine Seltenheit. Spiele sind aber auch heute noch eher die Ausnahme als die Regel. Über den österreichischen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz wurden laut einer kurzen Recherche bei einem bekannten Online-Buchhändler zwölf Bücher geschrieben, drei Filme gedreht und seit wenigen Tagen gibt es auch ein Spiel über ihn. Eine beeindruckende Zahl an Publikationen für einen erst 37-jährigen Ex-Politiker. Schmeichelhaft sind die wenigsten davon. Auch das vom Satireportal Tagespresse entwickelte, kostenlos spielbare Browserspiel Basti Bombasti ist alles andere als eine Hommage an den Ex-Kanzler, der wegen Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft zurückgetreten ist.

Im Jump and Run geht es darum, dem – so die Entwickler – ehrgeizigen Wunderknaben Sebastian ins Kanzleramt zu verhelfen und alle Gegner auszuschalten. In drei Levels gibt es allerlei Anspielungen auf die Skandale seiner Amtszeit. So muss er Journalisten loswerden, indem er ihnen Inseratengelder zuwirft, und Medienmogule müssen mit Geldscheinen gefüttert werden. Eine Unterwasserszene wird von Kurz als Delfin bestritten, eine Anspielung auf eine mit Steuergeldern bezahlte Umfrage, in der Österreicher gefragt wurden, an welches Tier sie der Kanzler erinnert. Wird der Protagonist mit Dreck beworfen, gibt er weinerliche Kommentare von sich und als Endgegner wird ein kommunistischer Richter mit einem Kinderwagen überfahren. Hier beziehen sich die Entwickler auf den ehemaligen Finanzminister Gernot Blümel, der seine Frau mit einem im Kinderwagen versteckten Laptop in die ÖVP-Zentrale geschickt haben soll, als die Korruptionsermittler diesen beschlagnahmen wollten.

Die Tagespresse gibt an, mit dem Spiel sein Interesse an ehrlicher Politik wecken zu wollen:

Wir möchten Sebastian Kurz mit dem Spiel helfen, Begeisterung für eine neue, ehrliche Politik zu wecken. Denn wir halten ihn für ein junges, unverbrauchtes Talent, das dringend an die Spitze der Republik gehört. Es gibt viel zu viele Berufspolitiker dort oben, die noch nie einen Job in der Privatwirtschaft oder als Global Strategist hatten. Es ist Zeit!

Sebastian Kurz war zweimal (von Dezember 2017 bis Mai 2019 und von Januar 2020 bis Oktober 2021) Bundeskanzler der Republik Österreich. 17 Monate in einer Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ und 21 Monate in einer Koalition mit den Grünen. Die erste Regierung zerbrach, als der damalige Vizekanzler H.C. Strache einer angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen den Kauf der größten österreichischen Tageszeitung anbot, um die öffentliche Meinung zugunsten der FPÖ zu beeinflussen. Die zweite Amtszeit endete mit seinem Rücktritt nachdem die Korruptionsstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen ihn und enge Vertraute wegen Falschaussage, Bestechlichkeit und Untreue aufgenommen hatte.