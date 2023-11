Dune 2: Filmstart erst verschoben, jetzt vorverlegt

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem Dune - Part 2, Fortsetzung des ersten Teils der filmischen Romanadaption von Frank Herbert, ursprünglich am 2. beziehungsweise 3. November 2023 in die Kinos kommen sollte, wurde der Film von Warner Bros. auf Mitte März 2024 verschoben. Als Grund für die Verschiebung nannte Warner seinerzeit den Streik der SAG-AFTRA, die Gewerkschaft von Filmschaffenden in Hollwood.

Nun gab Warner Variety zufolge bekannt, dass der Filmstart erneut verschoben wird.

Allerdings wird dieser um zwei Wochen vorverlegt. Der offizielle Releasetermin in den USA ist der 1. März 2024, mit einem Start in Deutschland wird daher am 29. Februar 2024 gerechnet.

In der Quelle finden sich zusätzlich Infos von Denis Villeneuve zu einem möglichen Dune - Part 3, der nach dessen Aussage die Reihe abschließen könnte. Auf GamersGlobal könnt ihr auch einen Report zum Auftaktfilm von Dune (2021) von Jörg Langer lesen. Zum kommenden Film haben wir euch unten den Trailer eingebunden.