Wächst die Liste ungehemmt?

Teaser Gerade in ein Jahr wie diesem, mit einem Kracher nach dem anderen, kann die Wunschliste im präferierten Spiele-Shop schonmal viele neue Einträge verzeichnen. Wie umfangreich sind eure Wunschlisten?

Ob nun Steam, GOG oder viele andere Spiele-Stores, bei ihnen allen könnt ihr eine Wunschliste-Funktion nutzen, um euch interessante Titel für später zu merken, wenn (falls...) mal wieder Zeit ist, nachdem der aktuelle Spielehappen verdaut ist – und vielleicht schaut bis dahin auch noch ein Sale vorbei und der innere Sparfuchs freut sich.

Wir haben schon einmal gefragt, wie die hoch sich die Zahl an Titeln auf eurer Wunschliste bemisst. Doch gerade jetzt, wo sich ein erstaunlich mit Krachern gesäumtes Jahr 2023 langsam dem Ende zuneigt, scheint die Zeit reif, nochmal nachzufragen. Verratet uns gerne auch in den Kommentaren, ob die Tendenz bei euch seit dem letzten Mal steigend oder sinkend ausfällt.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.