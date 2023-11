50 Jahre Videospiele - Veranstaltung von René Meyer

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Foto von René Meyer - Berggut 2018 - Hier zu sehen die Herren Schneider und Lenhardt auf der PC-Player Erstausgabe 1/93

Anfang der 1970er Jahre begann die Entwicklung der Videospiele und René Meyer, Besitzer der weltgrößten Videospielkonsolen-Sammlung, würdigt diese Historie mit einer Ausstellung im Leipziger Ortsteil Holzhausen.

Während auf einer ähnlichen Veranstaltung im Jahre 2018 noch Erstausgaben von Spielezeitschriften im Fokus standen, sollen diesmal ausgewählte Spielecover aus den fünf Jahrzehnten in den Rahmen des kleinen Heimatmuseums hängen. Zum Spielen wird es auch wieder einiges aus dem Fundus der Wanderausstellung "Haus der Computerspiele von René Meyer" geben. Bei freiem Eintritt könnt ihr die Exponate an einigen Wochenenden vom 3.12.2023 bis zum 14.1.2024 begutachten. Genaueres dazu erfahrt ihr auf der Website von Meyer. Parkplätze sollen in der Nähe auch gut zu bekommen sein.