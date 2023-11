Teaser Olaf Bleich trat zuletzt als Tester auch öfter auf GamersGlobal auf. Im WoSchCa wirft Hagen mit ihm einen Blick zurück auf seinen Werdegang.

Im nächsten Jahr ist es so weit, dass Olaf Bleich seit 25 Jahren über die Spielebranche berichtet. Der Freie Journalist und Gründer des Wrestling-Podcasts Headlock begegnete euch jüngst auch auf GamersGlobal mit seinen Text-Test zu EA Sports FC 24, Forza Motorsport und mit Text- und Video-Test zur Kampagne von Call of Duty - Modern Warfare 3. Hier hört ihr ihn nun auch etwas länger am Stück, während Hagen mit Olaf über seinen Werdegang redet. Erfahrt, ob Olaf heute wieder diesen Weg einschlagen würde, was Roland Austinat mit seiner Karriere zu tun hatte und freut euch auf noch mehr Anekdoten.

