Robocop - Rogue City: Erfolgreichster Launch für Publisher Nacon

PC Xbox X PS5

Robocop - Rogue City (im Test, Wertung 6.5) verkauft sich besser als vom Publisher Nacon erhofft. Der auf der gleichnamigen Filmreihe basierende Shooter wurde am 2. November 2023 veröffentlicht und ging in den ersten beiden Wochen 435.000 Mal über die Ladentheke. Damit legte das Spiel einen besseren Verkaufsstart hin als jeder andere Titel in der Geschichte des französischen Publishers.

Alain Falc, CEO von Nacon, kommentiert die Zahlen wie folgt:

RoboCop - Rogue City hat unsere Erwartungen übertroffen und stellt in der Unternehmensgeschichte von Nacon einen Meilenstein dar. Wir sind wirklich stolz darauf, dass wir mit Studio Teyon an diesem Spiel arbeiten konnten, das von und für RoboCop-Fans entwickelt wurde. Wir möchten uns auch bei MGM für das Vertrauen bedanken, das sie uns während dieser Zusammenarbeit entgegengebracht haben, sowie bei allen Spieler:innen, die dazu beigetragen haben, dass diese Veröffentlichung ein so großer Erfolg geworden ist.

Nacon firmierte bis 2020 unter dem Namen Bigben Interactive, bevor der Mutterkonzern Bigben Group die Spielesparte (Bigben Interactive) mit der Hardwaresparte (Nacon) zusammenlegte und unter dem Namen Nacon weiterführte. Im April 2022 übernahm Nacon das Hamburger Studio Daedalic Entertainment.