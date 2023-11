PM: The Last of Us Part II Remastered erscheint am 19. Januar 2024 auf PS5 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Team von Naughty Dog freut sich sehr, The Last of Us Part II Remastered anzukündigen, die ultimative Art, die gefeierte „The Last of Us“-Fortsetzung zu erleben, die ursprünglich im Jahr 2020 veröffentlicht wurde. Voller Freude können wir bestätigen, dass ihr nicht mehr lange darauf warten müsst: Am 19. Januar 2024 könnt ihr auf der PlayStation 5-Konsole in Ellies und Abbys emotionale Reise eintauchen.

Ob ihr The Last of Us Part II auf der PlayStation 4-Konsole bereits gespielt und sogar Platin erreicht habt oder vor Kurzem in The Last of Us Part I auf PS5 eingestiegen seid und die Geschichte fortsetzen möchtet – Part II Remastered bietet neuen und wiederkehrenden Spielern jede Menge Gründe, eine für unser Studio so bedeutungsvolle Geschichte erneut zu erleben. Die spannende Kampagne kehrt zusammen mit technischen Verbesserungen, neuen Modi und neuen Blicken hinter die Kulissen zurück, die euch einen tiefen Einblick in die Entstehung von Teil II geben. Aber bevor wir in die Details gehen, seht euch hier unseren Ankündigungstrailer an.

The Last of Us Part II Remastered ist so konzipiert, dass ihr sowohl in die Entwicklung als auch in die Spielmechanik tiefer eintauchen könnt. Dazu gehört vor allem der brandneue Modus „Kein Zurück“ – ein Roguelike-Überlebensmodus, in dem sich die Spieler in zufälligen Begegnungen beweisen und die Kämpfe von The Last of Us Part II auf eine neue Art erleben können.

Der Modus bietet eine Auswahl spielbarer Charaktere, von denen einige zum ersten Mal in der Geschichte der „The Last of Us“-Reihe gespielt werden können (wie ihr es vielleicht in unserem Trailer gesehen habt) und die alle mit ihren individuellen Eigenschaften aufwarten, um unterschiedliche Spielstile zu bedienen. Die Spieler bestimmen in jedem Durchgang ihren eigenen Weg und wählen zwischen verschiedenen Schleich- und Kampfbegegnungen, die sie gegen eine Reihe von Gegnern antreten lassen. Dabei gibt es einzigartige Wendungen, die jeder Begegnung neue, unerwartete Faktoren hinzufügen können.

Jeder Durchgang bietet euch eine neue Chance zu entscheiden, welche Belohnungen ihr nach jeder Begegnung erhaltet, wie ihr euren Charakter ausstattet und vieles mehr. Schaltet im Laufe des Spiels weitere Charaktere, Designs und mehr frei, um sie in dem Modus zu verwenden, eure eigenen Durchläufe anzupassen und euch im Rahmen eines täglichen Durchlaufs2 auf einer globalen Rangliste zu messen. Wir freuen uns darauf, mehr über „Kein Zurück“ preiszugeben, wenn wir der Veröffentlichung näher kommen!

Wir wissen, dass die enthaltenen Abschnitte mit einer spielbaren Gitarre für diejenigen, die bereits The Last of Us Part II gespielt haben, ein Highlight waren, und ihr angehenden Rockstars habt uns mit eurer Performance wirklich beeindruckt. Daher haben wir den neuen Modus „Gitarre frei spielen“ eingeführt, in dem ihr die Saiten auf einer Menge freischaltbarer Instrumente anschlagen und Audio-FX-Pedale verwenden könnt, um eure Performance anzupassen. Außerdem könnt ihr an mehreren Orten im Spiel in die Rollen verschiedener Charaktere schlüpfen, um die Stimmung und das Feeling eures Auftritts abzustimmen.

Und für die neuen sowie die wiederkehrenden Spieler, die daran interessiert sind, mehr zu erfahren, haben wir Teil II Remastered so konzipiert, dass ihr einen umfassenden Blick hinter die Kulissen werfen könnt, um zu sehen, wie unser Studio dieses Spiel zum Leben erweckt hat. Eine neue Reihe „Verlorener Level“ in Part II Remastered gibt den Spielern die einmalige Chance, sich einige spielbare Sequenzen anzuschauen, die zuvor aus dem Spiel geschnitten wurden. Dabei handelt es sich nicht um komplett fertige Level, sondern vielmehr um Abschnitte aus der frühen Entwicklungsphase, durch die ihr nicht nur neue Einblicke in die Welt von Part II erhaltet, sondern die auch eingebettete Entwicklerkommentare enthalten und mehr Kontext zu den Leveln geben. Entdeckt diese Abschnitte und erfahrt direkt vom Team, was die Intention hinter jedem einzelnen Level ist. Dadurch wird unser Studio in einzigartiger Weise eingebunden, und wir freuen uns, den Spielern einen Einblick in den kreativen Prozess zu geben.

Außerdem haben wir neu aufgenommene Kommentare zu den Filmsequenzen der Kampagne von Regisseur Neil Druckmann, der narrativen Leitung Halley Gross und den Schauspielern Troy Baker, Ashley Johnson und Laura Bailey hinzugefügt. Sie geben zusammen einen Einblick in die Geschichte und ihre Charaktere, die unserem Team und unseren Fans so viel bedeuten. Wir sind sehr froh darüber, den Fans die Herangehensweise des Teams an die Geschichte näherzubringen.

The Last of Us Part II Remastered bietet eine verbesserte Grafik mit nativer 4K-Ausgabe1 im Wiedergabetreue-Modus, 1440p, hochskaliert auf 4K1 im Leistung-Modus, eine unbegrenzte Bildfrequenz-Option für TVs, die VRR unterstützen, Verbesserungen bei der Texturauflösung, der Distanz der Detailtiefe, der Schattenqualität, der Samplingrate der Animationen und vieles mehr. All dies erweckt die Welt der Geschichte von Teil II mit reichhaltigeren und besseren Details zum Leben, von den schneebedeckten Bergen von Jackson in Wyoming bis zum verregneten Stadtbild von Seattle in Washington. Dadurch werden ein erster Besuch oder eine Rückkehr der Spieler zu den komplexen Reisen von Ellie und Abby umso spannender.

Part II Remastered nutzt die Leistung und die Funktionen der PS5-Konsole auf viele Arten aus, einschließlich verbesserter Ladezeiten. Part II Remastered nutzt außerdem das haptische Feedback der DualSense Wireless-Controller und die Integration von adaptiven Triggern, um euch noch besser in jeden Moment des Kampfes und der Erkundung eintauchen zu lassen.

Wir haben dafür gesorgt, dass die preisgekrönten Barrierefreiheitsoptionen von Part II auch für das PS5-Erlebnis wieder zur Verfügung stehen. Hinzu kommen neue Funktionen wie beschreibende Audiokommentare und „Sprache zu Vibration“, die den DualSense Wireless-Controller nutzen, um Sprache und Tonfall der Charaktere anzuzeigen. Der freischaltbare Schnelllauf-Modus aus The Last of Us Part I wird auch in Part II Remastered enthalten sein und es den Spielern ermöglichen, ihre Bestzeiten zu posten. Wie bei The Last of Us Part I bietet The Last of Us Part II Remastered die Möglichkeit, Bonus-Designs für Ellie, Abby und ihre Waffen freizuschalten. Wir sind gespannt auf die Aufnahmen, die die Spieler davon im Fotomodus machen werden. Ein paar davon könnt ihr euch bereits in unserem Ankündigungstrailer ansehen. Apropos Fotomodus: Wir haben einige Ergänzungen vorgenommen, die Spielern von The Last of Us Part I bereits vertraut sein dürften, darunter dynamische Beleuchtung, „Einzelbild vor“ und „Blickrichtung“ sowie neue Rahmen- und Logo-Optionen.

Wir freuen uns sehr darauf, The Last of Us Part II nativ auf PlayStation 5 zu bringen, um die Fortsetzung der Reihe mit allem, was sie zu bieten hat, zu erleben und gleichzeitig neuen und wiederkehrenden Fans eine tiefere Wertschätzung für die Arbeit zu ermöglichen, die dahinter steckt. Vorbestellungen sind ab 5. Dezember möglich – sowohl für die Standard-Edition als auch für die The Last of Us Part II Remastered W.L.F. Edition, die in ausgewählten Märkten (Vereinigte Staaten, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Benelux, Italien, Spanien, Portugal und Österreich) exklusiv direkt bei PlayStation erhältlich sein wird. Sie enthält eine SteelBook®-Verpackung, vier Emaille-Anstecker, einen „Washington Liberation Front“-Aufnäher und insgesamt 47 Sammelkarten der Society of Champions mit 8 holografischen Karten. Diese waren bei den Spielern von Part II als Sammelobjekte im Spiel sehr beliebt, und wir freuen uns, dass wir sie zum Leben erwecken konnten. Seht euch das alles hier an:

Und gute Neuigkeiten für Besitzer von The Last of Us Part II für PlayStation 4! Bei Veröffentlichung könnt ihr ein Upgrade auf die digitale Version von The Last of Us Part II Remastered für erwerben.4 Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eure Spielstände aus dem Originalspiel auf Part II Remastered zu übertragen.

Wir freuen uns darauf, euch mehr über The Last of Us Part II Remastered mitzuteilen, je näher die Veröffentlichung auf PlayStation 5 am 19. Januar rückt! Vorbestellungen sind ab dem 5. Dezember möglich.

1 4K-Auflösung erfordert einen Fernseher oder Bildschirm, der mit 4K kompatibel ist.

2 Für die Teilnahme am täglichen Durchlauf ist eine Internetverbindung erforderlich.

3 Preise sind in US-Währung angegeben und können je nach Land variieren. Infos zu den Preisen in eurer Region findet ihr zur Veröffentlichung am 19. Januar 2024 im PS Store.

4 Upgrades für Disc-Kopien der PS4-Version von The Last of Us Part II sind nur verfügbar, wenn ihr eine PlayStation 5-Konsole mit Disc-Laufwerk besitzt. Besitzer einer PS4-Disc-Version müssen die Disc jedes Mal, wenn sie die digitale PS5-Version des Spiels herunterladen oder spielen möchten, in die PS5-Konsole