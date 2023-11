PM: “This Wish” aus Disneys Wish kommt zu Just Dance® 2024 Edition! (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 22. November 2023 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass der Song "This Wish", gesungen von der Oscar-Preisträgerin Ariana DeBose aus Disneys epischer animierter Musical-Komödie "Wish", ab sofort in Just Dance® 2024 Edition auf der Nintendo Switch™, PlayStation® 5 und Xbox Series X|S kostenlos verfügbar ist. Passend zum heutigen US Kinostart des Films können sich die Spieler:innen das Abenteuer über die Feiertage nach Hause holen und Ashas Moves in einer von "Wish“ inspirierten Choreografie nachtanzen!

Der Trailer zur Gameplay-Preview kann unter folgendem Link gefunden werden:

