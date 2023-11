PM: Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 sucht ab 14.  Dezember neue Mitarbeiter (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ich bin Ray McCaffrey, Executive Producer von Steel Wool Studios, und ich spreche für unser ganzes Team, wenn ich sage, dass wir begeistert sind, euch endlich einen ersten Vorgeschmack darauf geben zu können, was euch in Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 erwartet. Ihr erhaltet nicht nur einen Überblick über das Gameplay, sondern erfahrt auch, in welcher Weise sich das Spiel von seinem Vorgänger unterscheidet, und welche einzigartigen PS VR2-Features wir uns zu Nutze machen, um Spieler auf vollkommen neue Weise in die Welt von FNAF eintauchen zu lassen.

Es gibt sechs Kategorien von Minispielen: Backstage, Fazcade, Nur für Mitarbeiter, Essenszubereitung, Ticketschalter sowie eine Spezialkategorie, die die neuen VR-Versionen von Five Nights at Freddy’s: Sister Location enthalten.

Bei der Entwicklung von Help Wanted 2 wollten wir vor allem erreichen, dass das Spiel so dynamisch wird, dass man es immer wieder spielen möchte. Bei den meisten Minispielen haben wir uns nahe am Original orientiert und präsentieren euch die gewohnt hochwertigen, handgefertigten Erlebnisse, die wir so gerne erschaffen. Unser Hauptziel war es jedoch, dass der Großteil der Spiele bei jedem Durchgang anders sein würde.

Lasst euch im Pizzaplex Salon von Roxanne Wolf in den Backstage-Bereich entführen. Sie geht mit ihren Fans, die sie anhimmeln, ebenso gerne auf Tuchfühlung wie mit den armen Opfern, die ihr gutes Aussehen ruinieren. Als modebewusste Rockstarwölfin verfügt sie über eine furchteinflößende Auswahl an Makeup und Accessoires für jeden nur erdenklichen Style. Sie gehört allerdings nicht zu den geduldigsten Mitgliedern der Band und duldet keine Fehler, wenn sie in der Maske sitzt.

In der Fazcade könnt ihr Klassiker wie Bonk-a-Bon und Fazerblast spielen. Dafür benötigt ihr Zielgenauigkeit und flinke Reflexe, wenn ihr die Highscores knacken wollt. Als Scharfschütze mit blitzschnellem Reaktionsvermögen lebt ihr vielleicht sogar lange genug, um sie zu erreichen.

Im Sicherheitsteam ist es eure Aufgabe, Erste Hilfe für die Gäste zu leisten, die sich irgendwie nicht wie sie selbst fühlen. Ob ein kleines Pflaster oder ein Heilmittel für Tollwut, es liegt allein in eurer Verantwortung.

Fazbear Entertainment verfügt nicht über die erforderliche Lizenz, Narkosemittel im Lager vorrätig zu haben. Deshalb solltet ihr beim Abtrennen von Gliedmaßen möglichst vorsichtig sein, denn die Schreie eurer Patienten werden ungewünschte Aufmerksamkeit erregen.

Stellt euch für den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn im El Chips hinter den Tresen und bereitet im Pizzaplex die schmackhaften Gerichte zu. Ihr mögt euch fragen, aus was der Nachokäse eigentlich hergestellt wird, aber angesichts der nahezu endlosen Kombinationen möglicher Bestellungen zur Hauptessenszeit am Abend wird das schnell in den Hintergrund rücken. Denkt daran, dass die S.T.A.F.F.-Bots, die die Bestellungen an die Tische bringen, weder schlafen, essen noch Pause machen müssen. Niemals.

Wundert euch also nicht, warum ihr der letzte menschliche Mitarbeiter seid, das lenkt euch nur von eurer Aufgabe ab…

Begebt euch zum Ticketschalter und macht eine Fahrt auf Captain Foxy’s Cowboy Adventure. Auf dieser unbeschwerten Wasserrutsche schippert ihr als Revolverheld durch den Wilden Westen, stets auf der Suche nach Beute. Falls das Fahrgeschäft mal kaputt gehen sollte, bleibt bitte ruhig, bis ein Mitarbeiter zu euch kommt. Es ist nämlich gut möglich, dass ihr ein klein wenig vom Kurs abgekommen seid.

Wenn euch das immer noch nicht genug Grusel war, dann taucht ein in die Welt von Five Nights at Freddy’s: Sister Location. Hier müsst ihr Funtime Freddy beschäftigen und Sicherungskästen reparieren oder als Wachmann eine klassische FNAF-Horrornacht bis 6Uhr morgens überstehen. Dieses Erlebnis strotzt nur so vor VR-Gameplay.

Dank der einzigartigen Features des PS VR 2-Headsets konnten wir mittels Controller-Haptik, 3D-Audio und noch vieles mehr ein noch interaktiveres Schreckenserlebnis kreieren. Die Rumble-Funktion im Headset wird genau in den furchteinflößendsten Momenten ausgelöst, was den Schockmomenten noch mehr Spannung verleiht.

Und dank des Eye-Tracking-Systems von PS VR2 kann die Wahrsagerin Mystic Hippo eure Gedanken lesen. Ein weitere Minispiel wurde exklusiv für die PlayStation 5 entworfen.

In diesem könnt ihr ihre uralten mystischen Kräfte der Vorhersehung herausfordern. Sucht euch eine Karte aus, ganz egal welche, und sie wird durch euch hindurchsehen, um herauszufinden, für welche ihr euch entschieden habt. Solltet ihr ebenfalls mit dem Übernatürlichen im Einklang sein, könnt ihr versuchen, euren Verstand zu verschließen, aber keine Angst: Sie wird euch trotzdem alles erklären, was Help Wanted 2 zu bieten hat.

Und das war’s auch schon wieder. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch alle Details durchzulesen. Schon bald könnt ihr selbst Hand anlegen an die dutzenden Minispiele in Help Wanted 2– ab 14.Dezember 2023.