PM: Street Fighter™6: Outfit 3 erscheint am 1. Dezember! (Capcom)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bald ist es soweit! Outfit 3 für alle 18 Launch Charaktere erscheint am 1. Dezember 2023! Die neuen Outfits der Street Fighter™ 6sind inspiriert von Illustrationen aus dem Spiel, die vielleicht schon im Arcade Modus entdeckt habt, aber auch unterschiedlichen Kulturen und natürlich jeder Menge Spaß! Für die Year 1 Charaktere erscheint Outfit 3 übrigens gemeinsam mit Akuma, dem vierten Year 1 Charakter zu einem späteren Zeitpunkt.

Schaut euch hier den Outfit 3 Showcase Trailer an, um die Charaktere in Aktion zu sehen:

Jedes Kostüm wurde mit viel Liebe zum Detail entwickelt und hat eine ganz eigene Entstehungsgeschichte. Diese könnt ihr für alle Outfit 3 Varianten in der Developer’s Column nachlesen, aber einige Einblicke gewähren wir euch hier!

Kimberly

„Zuerst hatte ich Schwierigkeiten, die richtige Richtung zu finden, aber mit der Hilfe der Menschen um mich herum konnte ich Kimberlys Vorstellung von dem, was sie begeistert als „ninjamäßig“ empfindet, Gestalt verleihen. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich für die Gestaltung dieses Outfits verantwortlich war, denn sie ist eine meiner Lieblingsfiguren. Ich liebe ihre niedliche runde Frisur ihre weite Hose und ich hoffe, ihr probiert sie im Spiel aus!“

Marisa

„Dies ist ihr Hochzeitskleid. Sie ist ein Charakter mit außerordentlichem Selbstbewusstsein , daher wurden ursprünglich mehrere Ideen für ein wunderschönes Partykleid vorgeschlagen. Da ihr Ausdruck von Liebe jedoch eine starke Charaktereigenschaft ist, wollte ich dies direkt als Konzept für ihr Outfit nutzen. Um die Stärke des Charakters zu betonen, haben wir eine nach unten auslaufende Silhouette entworfen und uns für ein Kriegsgöttin-Motiv für die Gesamtkomposition entschieden.“

Ken

„Ken hat in diesem Spiel viel verloren, deshalb wollte ich ihn in einem schicken und stilvollen Outfit zeigen, entsprechend seines Erbes. Obwohl die einzelnen Teile seines Outfits recht einfach sind, denke ich, dass er extrem wertvolles Material trägt. Da er seine Lederjacke mit einem Reißverschluss geschlossen hat, könnte es für ihn etwas schwierig sein, sich zu bewegen.“

Manon

„Ich wurde gebeten, das Design für die Freizeitkleidung von Manon zu entwerfen. Das Konzept, auf das wir uns einigten, war ein stilvolles Outfit, das von der Französischen Revolution inspiriert war. Ich hatte auch andere Konzepte im Kopf, z. B. ein Balletttänzerinnen-Kostüm, aber nach vielem Ausprobieren habe ich mich schließlich für dieses Outfit entschieden.

Ich wollte die untere Hälfte ihres Körpers in ein weißes Pferd verwandeln und aus ihr eine Art Zentaur machen, aber diese Idee wurde schließlich verworfen.“

Die Konzept-Zeichnungen von Outfit 3 eignen sich durch die Darstellung der Kostüm-Details auch ideal als Hilfestellung für die Herstellung von Cosplays. Ihr habt schon eines im Kopf oder bereits ein Cosplay zu einem früheren Kostüm aus Street Fighter parat? Lasst es uns wissen und markiert uns in euren Social Media Beiträgen!

Das Jahr 1 vonStreet Fighter 6 fängt gerade erst richtig an und ihr könnt euch im weiteren Verlauf noch auf neue Charaktere wie Ed und Akuma freuen.

Seit dem 17.November läuft die Street Fighter™6League Pro-Europe! Sechs Teams mit jeweils sechs herausragendenStreet Fighter™6Talents treten gegeneinander an und kämpfen um den Sieg! Dieses Ereignis könnt ihr immer Freitags ab 20 Uhr auf dem offiziellen Capcom Fighters Kanalansehen.

