PM: Die Herbstaufstellung von MLB The Show 23 bringt die besten Inhalte dieses Jahres am 21. Dezember in die Nachsaison (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ab dem 21. Dezember könnt ihr mit Season 6 die besten Inhalte auspacken. Damit wird jedes bisherige Set zum Spielen in MLB The Show 23 verfügbar. Kreiert eure Aufstellungen aus den Sets 1 bis 5 und entwickelt aus allen Spieler-Items, die es in MLB The Show 23 gibt, eure beste Mannschaft aller Zeiten.

Kombiniert Spieler-Items aus der Snapshot Series und der Signature Series, oder bringt eure Lieblinge aus der Kaiju Series mit Spieler-Items aus der Charisma Series zusammen, um eure besten Aufstellungen in Diamond Dynasty zusammenzustellen. Season 6 ist eure Chance, eine Mannschaft aus euren absoluten Favoriten unter den Spieler-Items in MLB The Show 23 zu entwickeln.

Die 2023 MLB World Series hat ein spektakuläres Ende genommen, und trotz der Bemühungen der Arizona Diamondbacks konnten die Texas Rangers den Sieg erringen. Auch wenn der ganze Trubel der World Series vorüber ist, könnt ihr in MLB The Show 23 alle denkwürdigen Momente im Postseason: „World Series“-Programm noch einmal erleben. Dort gibt es komplette Momente, Missionen, eine Conquest-Karte und einem optionalen Tausch sowie eine Sammlung, mit denen ihr Postseason-Profis wie Ketel Marte aus der Milestone Series und Corey Seager aus der 2023 Postseason Series zu eurer Aufstellung hinzufügen könnt.

Erlebt die MLB-Postseason in allen Postseason-Programmen, einschließlich des „World Series“-Programms, und verdient euch tolle Belohnungen, damit der Spaß an den Major Leagues auch noch lange nach dem Ende der Saison mit MLB The Show 23 anhält.

Season 5 ist jetzt da und damit landen einige der besten Inhalte und Belohnungen, die das Spielfeld je zierten, direkt in euren Handschuhen. Von Team Affinity 5 und dem „Ranked 8“-Programm bis hin zu den Showdowns der National & American League findet ihr eure Lieblingsspieler in der brandneuen 2023 Finest Series.

Die 2023 Finest Series enthält Talente, die zu den bedeutendsten Spielern der Saison 2023 gehören. Schnappt euch die allerbesten Spieler-Items und packt sie in eure „Diamond Dynasty“-Mannschaft, indem ihre eure Lieblingsmodi von Season 5 in MLB The Show 23 erkundet.

* Für Updates und Belohnungen ist eine Internetverbindung erforderlich.

** Für die Nutzung der Online-Multiplayer-Funktionen ist ein PlayStation Plus-Abonnement erforderlich. PS Plus unterliegt einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die bis zur Kündigung automatisch eingezogen wird. Vollständige Nutzungsbedingungen: play.st/psplus-usageterms.