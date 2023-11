PM: Black Friday-Angebote: Die besten Spiele für unter 15€ (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Pünktlich zum Black Friday könnt ihr natürlich auch im PlayStation Store wieder ordentlich sparen. Falls ihr auf der Suche nach einigen Geheimtipps zum Schnäppchenpreis sein solltet, seid ihr hier goldrichtig: Wir stellen euch nachfolgend zehn PlayStation-Games vor.

Zwei Brüder erkennen, dass ihr Vater schwer krank ist und sehr wahrscheinlich schon bald seinem Gebrechen erliegen wird. Doch sie haben gehört, dass das “Wasser des Lebens” ihn womöglich noch retten könnte. Um dieses Heilmittel zu finden, begeben sie sich auf eine gefährliche Reise, die ihre gemeinsame Bindung auf eine harte Probe stellen soll.

Brothers: A Tale of Two Sons lebt in erster Linie von seinem absolut hervorragenden Storytelling, das ohne ein einziges gesprochenes Wort auskommt. Dennoch weiß die Geschichte von der ersten bis zur letzten Sekunde absolut zu fesseln. Es ist ein ganz besonderes PlayStation-Abenteuer, das euch sicherlich in seinen Bann ziehen wird.

Brothers: a Tale of two Sons

19,99 Euro 3,99 Euro

Colt erwacht eines Tages auf der geheimnisvollen Insel Blackreef. Schnell bemerkt er jedoch, dass er nicht nur auf dem Eiland, sondern auch in einer Zeitschleife gefangen ist! Um diesem Loop zu entkommen, muss er es schaffen, acht Zielpersonen auszuschalten, ehe die Schleife wieder von vorne beginnt – doch wird Colt das wirklich gelingen?

Mit Deathloop erwartet euch eine packende Ego-Shooter-Erfahrung, die euch große spielerische Freiheiten gewährt. Ein heimliches Vorgehen ist ebenso möglich wie der brachiale Weg direkt durch die Mitte. Wegen des ausgeklügelten Gameplays und seiner stilsicheren Inszenierung solltet ihr unbedingt versuchen, den Loop zu durchbrechen.

DEATHLOOP

69,99 Euro 13,99 Euro

Falls euch mehr nach einem Detektivspiel ist, dürft ihr auf keinen Fall Disco Elysium – The Final Cut verpassen. Hier schlüpft ihr in die Rolle eines Detectives, der in einem Mordfall ermittelt. Das Problem: Da er die letzte Nacht durchgezecht hat, leidet er unter massiven Gedächtnislücken. Könnt ihr trotz dieses Problems den Mörder am Ende überführen?

Das Open-World-RPG lebt insbesondere von seinen herausragend geschriebenen Dialogen und den unvergesslichen Charakteren, denen ihr während eurer Ermittlungen begegnet. Doch auch audiovisuell weiß das Spiel absolut zu überzeugen und dank des “Final Cut” erhaltet ihr mehr Missionen und Schauplätze als noch in der Originalversion.

Disco Elysium – The Final Cut

39,99 Euro 11,99 Euro

Als ein Cyber-Ninja ist es eure Mission, einen gewaltigen Turm zu stürmen und die Spitze zu erreichen. Dort oben müsst ihr den Schlüsselmeister ausschalten, der die ganze Stadt am Fuße des Turms kontrolliert. Könnt ihr das Regime des Schurken stürzen?

Mit “Ghostrunner” kommen vor allem Freunde anspruchsvoller und pfeilschneller Action auf ihre Kosten. Ihr müsst schnell handeln und eure Fähigkeiten meistern, um sämtliche Hürden auf eurem Abenteuer zu überwinden. Falls ihr diesen Titel bisher verpasst haben solltet, dürft ihr euch dieses Black Friday-Angebot nicht entgehen lassen.

Ghostrunner

29,99 Euro 8,99 Euro

In der Rolle des Halbgottes/der Halbgöttin Fenyx verschlägt es euch auf eine sagenumwobene Insel, auf der zahlreiche Monster und weitere Gefahren lauern. Doch ihr seid nicht ohne Grund an diesem Ort, denn eine finstere Macht bedroht die Götter des Olymps und nur Fenyx scheint den drohenden Weltuntergang noch verhindern zu können.

Die Spielwelt von Immortals: Fenyx Rising ist eine der größten Stärken des Action-Adventures, in der viele aufregende Kämpfe und fordernde Rätsel auf euch warten. Abgerundet wird euer Ausflug in die griechische Mythologie durch eine gute Prise Humor. Der Schauplatz dieses unterhaltsamen PlayStation-Schnäppchens ist eine Reise wert.

Immortals Fenyx Rising

69,99 Euro 10,49 Euro

Als Mono durchstreift ihr zunächst alleine eine rätselhafte Welt. Doch schon bald trefft ihr auf die junge Six, mit der ihr fortan gemeinsam einen Weg sucht, diesem alptraumhaften Ort zu entfliehen. Allerdings müsst ihr zunächst ein dunkles Geheimnis aufdecken.

Falls es für euch gerne besonders atmosphärisch und etwas gruselig zugehen darf, ist Little Nightmares II in seiner Deluxe Edition das perfekte Black Friday-Angebot. Die düstere Spielwelt mit ihrer zum Schneiden dichten Atmosphäre ist ein absolutes Highlight und das Finale des Horror-Adventures wird euch garantiert lange im Gedächtnis bleiben.

Little Nightmares II Deluxe Edition

39,99 Euro 13,99 Euro

Solltet ihr derweil auf der Suche nach einem packenden Koop-Shooter sein, den ihr mit euren Freunden spielen könnt, ist Payday 2: The Crimewave Collection einen Blick wert. Gemeinsam in einem Viererteam den perfekten Coup zu planen und dann unterwegs improvisieren zu müssen, falls etwas schiefgeht, ist immer wieder ungemein spannend.

In der “Crime Wave Collection” dürft ihr euch übrigens auf allerlei Verbesserungen und Extras gegenüber der ursprünglichen PlayStation 3-Version des Ego-Shooters freuen: Hier erwarten euch mehr Spielfiguren, mehr Skills, mehr Missionen – also mehr von allem!

PAYDAY 2: THE CRIMEWAVE COLLECTION

29,99 Euro 7,49 Euro

Im Rahmen der aktuellen Black Friday-Angebote könnt ihr auch auf eine kleine Zeitreise mit einer waschechten PlayStation-Legende gehen. Genauer dürft ihr die ersten drei Abenteuer des kleinen lila Drachen Spyro noch einmal erleben. Der tierische Held muss sich gegen finstere Mächte, dunkle Magie und gefährliche Gegner behaupten.

In Spyro: Reignited Trilogy erstrahlen drei PlayStation 1-Klassiker in neuem Glanz. In dieser Remake-Sammlung bekommt ihr drei auch heute noch hervorragende Jump’n’Run-Games der alten Schule zum Sparpreis. Ein Deal, bei dem ihr definitiv zuschlagen solltet.

Spyro™ Reignited Trilogy

39,99 Euro 13,99 Euro

Monsterjäger und Söldner Geralt von Riva bereist weiter den Kontinent, denn er hat einen wichtigen Auftrag: Finde Ciri! Die junge Frau besitzt gewaltige Kräfte, die sogar die Macht haben sollen, die gesamte Welt zu verändern. Doch Geralt ist nicht als Einziger auf der Suche nach ihr, während sich die Verwüstung des Krieges immer weiter ausbreitet.

Was können wir euch sagen, das ihr wohl noch nicht über The Witcher 3: Wild Hunt wisst? Es ist ein absolutes Ausnahmespiel, das einen komplett neuen Standard für Action-RPGs dieser Art gesetzt hat und euch mit seiner wunderschönen wie erbarmungslosen Welt in seinen Bann zieht. In der “Game of the Year Edition” erhaltet ist darüber hinaus Zugriff auf massig weitere Inhalte, etwa die Story-Erweiterungen, neue Items, Quests und mehr.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

49,99 Euro 14,99 Euro

Damit sind wir nun auch schon am Ende unserer kleinen Liste mit Empfehlungen für die Black Friday-Angebote angelangt. Werdet ihr bei einem dieser PlayStation-Schnäppchen zuschlagen? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren!