GOG: Ausgewählte Rabatte aus dem Black Friday Sale

Better in Black – Bis 29.11.2023

Teaser Die Woche hat erst angefangen, aber der Black Friday wurde auch auf GOG eingeläutet. Per Shopping über unsere Referral-Links unterstützt ihr ohne zusätzliche Kosten dabei GG.

Es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen, in der die vorweihnachtlichen Black-Friday-Deals um eure Brieftaschen buhlen. Auch der Spiele-Shop für Retro-Titel und aktuelle Spiele GOG ist mit von der Partie. Noch bis zum 29. November 2023 um 1:59 Uhr morgens gibt es allerhand Rabatte – bis hin zu 90 Prozent bei manchen Titeln. Neu im Katalog und direkt um 40 Prozent reduziert ist Uncharted - Legacy of Thieves Collection (im Test). Wer Cyberpunk 2077 (im Test) noch nachholen möchte, findet auch ein vergünstigtes Bundle mit Phantom Liberty (im Test) zusammen – die Erweiterung für sich allein ist jedoch nicht reduziert.

Wie so oft bei GOG wird der Sale auch mit einem kostenlosen Titel begleitet. Im Aktionszeitraum könnt ihr Styx - Shards of Darkness kostenlos in eure Bibliothek aufnehmen.

Hier findet ihr einen Überblick mit einer von GamersGlobal zusammengestellten Auswahl interessanter Angebote, darunter viele interessante Releases aus diesem Jahr. Es handelt sich jeweils um GG-Partnerlinks – so könnt ihr GamersGlobal ohne Zusatzkosten für euch bei eurem GOG-Einkauf unterstützen.