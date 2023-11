Heute vor... 33 Jahren: Super Famicom (SNES) von Nintendo

Serie von Maverick

Am 21. November 1990 führte Nintendo in Japan das Super Famicom ein, die erste 16-Bit-Konsole des japanischen Herstellers und Nachfolger des erfolgreichen Famicom (NES), das 1983 in Japan und 1985 in Nordamerika und Europa erschienen war. Der Konkurrent Sega brachte bereits 1988 das Genesis (Mega Drive) mit 16-Bit-Architektur und schnellerem Prozessor auf den Markt. Nintendo zog nach und entwickelte das Super Famicom, das anschließend 1991 in Nordamerika als Super Nintendo Entertainment System (SNES) und 1992 in Europa als Super Nintendo bekannt wurde. In Deutschland kostete das Super Nintendo bei der Markteinführung 329 DM und wurde mit dem Spiel-Modul Super Mario World und einem Controller ausgeliefert.



Die neue Nintendo-Konsole besaß einen 16-Bit-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 3,58 MHz, der mit einem Grafikchip und einem Soundchip zusammenarbeitete. Der Grafikchip konnte aus einer Palette von 32.768 Farben bis zu 256 Farben gleichzeitig darstellen und unterstützte verschiedene Effekte wie Parallax-Scrolling, Rotation, Skalierung und Transparenz. Der Soundchip besaß acht Kanäle für digitale Samples und konnte räumliche Effekte erzeugen. Außerdem verfügte das Super Famicom über einen Arbeitsspeicher von 128 KB und einen Videospeicher von 64 KB. Es war auch die erste Konsole, die über einen Controller mit dem mittlerweile ikonischen Vier-Tasten-Layout verfügte, das auch heute noch in modernen Controllern zu finden ist.

Eine Besonderheit des Super Famicom war der "Super 7 Mode", ein spezieller Grafikmodus, der es ermöglichte, einzelne Ebenen des Bildschirms zu skalieren oder zu drehen. Dieser Modus wurde vor allem bei Renn- oder Flugsimulationen verwendet, um eine realistischere Perspektive zu erzeugen. Ein Beispiel für ein Spiel, das den Super 7-Modus verwendete, war F-Zero, ein futuristisches Hochgeschwindigkeitsrennspiel. Und natürlich muss man in selbem Atemzug auch Super Mario Kart erwähnen.

Eine weitere Innovation des Super Famicom war der FX-Chip, ein zusätzlicher Prozessor, der in einigen Spielmodulen eingebaut war. Der FX-Chip ermöglichte die Berechnung und Darstellung dreidimensionaler Grafiken, was für eine 16-Bit-Konsole eine beeindruckende Leistung darstellte. Der FX-Chip wurde erstmals in Star Fox von Jez Sans Entwicklerstudio Argonaut Games eingesetzt, einem Weltraum-Shooter mit polygonalen Raumschiffen und Gegnern.

Die Konsole verfügte im Laufe ihre mehrjährigen Lebensspanne über eine umfangreiche Spielesammlung von mehr als 700 Titeln, die so ziemlich alle Spiele-Genres abdeckten. Einige der bekanntesten und kommerziell erfolgreichsten Spiele waren Super Mario World, The Legend of Zelda - A Link to the Past, Chrono Trigger, Final Fantasy 6, Super Mario Kart und Super Metroid. Als technische Meisterleistung ging übrigens Donkey Kong Returns in die Annalen der Videospielgeschichte ein: Die Entwickler von Rare lieferten seinerzeit bei dem Jump-and-Run-Titel eine bahnbrechende 2D-Render-Optik ab, die dreidimensional wirkte und die man in dieser Qualität auf einer anderen 16-Bit-Hardware noch nicht gesehen hatte.

Das Super Famicom/SNES war ein weltweiter Erfolg, setzte Standards in der Spielebranche, wurde insgesamt über 49 Millionen Mal verkauft und gilt heute als eine der besten Konsolen aller Zeiten. Mit dem Nintendo SNES-Mini hat der japanische Konzern im September 2017 einen Miniatur-Nachbau der Retro-Konsole auf den Markt gebracht, auf dem über 21 Spiele-Klassiker vorinstalliert sind und emuliert werden.