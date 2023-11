Humble Games kündigt Mitarbeitern

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

2023 ist ein ambivalentes Jahr für die Spieleindustrie. Während sich Spieler auf so viele Game of the Year-Kandidaten freuen können wie selten zuvor, verlieren viele Angestellte in der Spieleindustrie ihren Job. Nachdem Amazon Games kürzlich 180 Mitarbeitern gekündigt hat (siehe News), wurde nun auch ein Stellenabbau bei Humble Games bekannt.

Das Unternehmen dürfte den meisten Spielern durch die Humble Bundles bekannt sein. Diese Pakete enthalten Produkte wie Videospiele, Software und E-Books, die der Kunde zu einem selbst gewählten Preis erwerben kann, wobei ein Teil des Erlöses für wohltätige Zwecke gespendet wird. Humble Games ist aber auch als Publisher für Indie-Spiele tätig. Zu den Veröffentlichungen zählen unter anderem das Krimi-Adventure Stray Gods (im Test, Wertung 7,5) und der Egoshooter Prodeus (im Test, Wertung 8,5).

Wie viele Mitarbeiter bei Humble den Hut nehmen mussten, wurde nicht öffentlich gemacht. Der Publisher nennt keine Zahlen, bestätigt aber, dass es aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen zu einem Stellenabbau gekommen sei und mehrere Personen das Unternehmen verlassen hätten:

Gestern war ein schwieriger Tag für Humble Games und wir können bestätigen, dass wir uns von geschätzten Kollegen verabschieden mussten. Wie viele Unternehmen in diesem Jahr haben auch wir Trends erlebt, die diese Umstrukturierung notwendig gemacht haben, um unseren langfristigen Erfolg zu sichern. Es ist besonders erwähnenswert, dass alle, die von diesen Veränderungen betroffen sind, talentierte und engagierte Menschen sind, die einen großen Einfluss hatten. Humble Games wird sich auch in den kommenden Jahren auf die Zusammenarbeit mit großartigen Indie-Entwicklern konzentrieren, um ihre Erfahrungen mit Spielern auf der ganzen Welt zu teilen.

Die Webseite videogameslayoffs.com hat für das laufende Jahr bereits 7.800 Kündigungen in der Spieleindustrie gesammelt. Angeführt wird die Liste von der Embracer Group und Unity mit jeweils rund 900 Entlassungen. Weitere Kündigungswellen sind zu erwarten, da Embracer bei der Vorstellung des Geschäftsberichts letzte Woche angekündigt hat, erst am Anfang der Restrukturierung zu stehen (siehe News).