PM: PlayStation-Spieler haben abgestimmt: Das sind die drei besten Karten von Call of Duty: Modern Warfare III (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Circa eine Woche nach der weltweiten Veröffentlichung von Call of Duty®: Modern Warfare® III war klar, dass das Multiplayer-Erlebnis durch immersives Gameplay überzeugen kann. Die gewohnt schnellen und flüssigen Bewegungsmechaniken, die taktischen Verbesserungen und eine überarbeitete TTK (Tötungszeit) stellen PlayStation-Spieler vor ein spannendes Angebot an strategischen Kampfszenarien.

Sledgehammer Games hat das Bewegungssystem umfassend überarbeitet, aber das ist nicht das einzige Highlight in diesem Jahr. Neben einigen anderen neuen und wiederkehrenden Features kehrt auch die Kartenabstimmung in Modern Warfare III zurück. Anhand der Ergebnisse der Kartenabstimmung in der ersten Spielwoche haben wir einen Einblick in die bisherigen Vorlieben der PlayStation-Spieler erhalten: Rust liegt auf Platz 1, Terminal auf Platz 2 und Schrottplatz auf Platz 3. Die Beliebtheit dieser Karten ist offensichtlich, und abhängig davon, ob Spieler mit ihnen vertraut sind oder sie zum ersten Mal spielen, haben wir im nachfolgenden Artikel einige Insider-Infos und Tipps zusammengestellt, die euch dabei helfen, diese beliebten Karten zu meistern.

Die beliebte Wüstenarena in den Ölfeldern von Urzikstan feiert in Modern Warfare III eine triumphale Rückkehr. Diese kleine, quadratische Karte zeichnet sich durch den dominierenden Turm in ihrem Zentrum aus. Aber auch am Boden kommt es zu strategischen Scharmützeln und hektischen Duellen.

Wir haben uns mit Matt Abbott, Art Director bei Sledgehammer Games, unterhalten, der uns einen Einblick in die Strategie der Modernisierung von Rust für Modern Warfare III gab:

„Die Idee, das Aussehen einer Karte wie Rust zu modernisieren, scheint auf den ersten Blick widersprüchlich zu sein. Denn wie sieht eine verlassene, verrostete Industrieanlage denn schon aus, wenn sie modernisiert wird? Vor diesem Hintergrund haben wir versucht, einige überzeugende moderne Schauplätze zu finden, die die Antworten liefern, die wir für die Entwicklung von Rust benötigen, um die ästhetischen Verbesserungen unserer Engine mit der modernen Fortbewegung in MWIII in Einklang zu bringen. Wir haben uns für größere, modernere Formen und eine simple, farbliche Harmonie bei den Materialien entschieden. Auf diese Weise konnten wir einige der komplexeren visuellen Elemente des Originals übersichtlicher machen. Durch die Modernisierung des Stils konnten wir den Kontrast der Materialien verringern, die visuelle Unordnung reduzieren und Überquerungsmöglichkeiten hervorheben, die im Original nicht vorhanden waren. Wir mögen Rust wirklich sehr und uns gefällt, dass die Karte zum Schauplatz der Besten der Besten geworden ist. Aus diesem Grund wollten wir, dass diese Version von Rust auf eine Art und Weise „glänzt“, die sowohl von Neulingen als auch von hart gesottenen Wettkampfspielern wahrgenommen wird.“

Ein guter Tipp für Rust wäre, immer ein Auge auf den Turm in der Mitte der Karte zu haben. Mit seinen verschiedenen Zugangsmöglichkeiten wird er zu einem Brennpunkt des Konflikts und eine gut gezielte Granate kann den Unterschied machen, wenn sie die im Turm verschanzten Gegner ausschaltet. Schätzt die Position eures Gegners und setzt eure Granaten taktisch sinnvoll ein– und bereitet euch darauf vor, dass der Kampf nach der Explosion noch nicht vorbei ist.

Terminal heißt euch am internationalen Flughafen Zakhaev willkommen! Diese klassische mittelgroße Karte aus dem Universum von Call of Duty: Modern Warfare bietet vielfältige Gameplay-Möglichkeiten. PlayStation-Spieler können zwischen dem Terminal und dem Flugvorfeld wählen und so verschiedene Spielstile und Taktiken umsetzen.

Unser Gespräch mit Matt Abbott lieferte auch wertvolle Einblicke in den Ansatz zur Modernisierung von Terminal für Modern Warfare III:

„Es war das Ziel bei der Entwicklung des Aussehens dieser bei den Fans beliebten Karte, Terminal wie einen modernen, funktionierenden internationalen Flughafen aussehen zu lassen. Dieser Prozess begann mit der Architektur des Außenbereichs. Wir wollten geschwungene Formen in die Dachlinie bringen und gleichzeitig die vom Original bekannten Möglichkeiten für Abschussserien beibehalten. Als es darum ging, wie der Flughafen von innen aussehen sollte, wurden die Entscheidungen klarer. Wir wollten, dass die Karte farbenfroh ist und sich Spieler besser darauf verständigen können. Das Aussehen, die Möbel, die Farben und die Oberflächen wurden alle aus demselben Grund gewählt: Die Karte sollte ein modernes Aussehen haben und den Spielern dabei helfen, auf den ersten Blick zu erkennen, wo sie sich befinden. In diesem Plan gab es viele Möglichkeiten, Materialien zu verwenden, die unsere neuesten Rendering-Features hervorheben würden, wie Glas, Chromverzierungen, LED-Beleuchtung und reflektierende Oberflächen. All das trägt zu einer klaren, modernen Ästhetik bei, die ein Gleichgewicht zwischen realistischem Aussehen und kompetitivem Gameplay schafft.“

Außerdem hatten wir das Vergnügen, mit Greg Reisdorf, dem Multiplayer Director für Modern Warfare III, zu sprechen, der uns einen guten Tipp für Spieler gab, wenn sie Terminal betreten:

„Die Wächter-Abschussserie funktioniert hervorragend in den Spielmodi ‚Herrschaft‘ oder ‚Stellung‘ auf Terminal. Nutzt sie in der Nähe des Buchladen-Korridors ein, um den Weg zu versperren und die Karte zu kontrollieren.“

Dieses Schlachtfeld befindet sich in einem Flugzeugfriedhof, der von Gebäuden umgeben ist, und stellt einen aufregenden Schauplatz dar, auf dem Spieler sich in den Flugzeugrümpfen aufregende Nahkämpfe liefern und zwischen den zwei großen Lagerhäusern Scharfschützenduelle erleben können.

Um das Gespräch über diese drei Top-Karten abzurunden, berichtete Matt Abbott von den strategischen Entscheidungen, die damit verbunden waren, Schrottplatz für Modern Warfare III zu modernisieren.

„Das Original bot uns einen fantastischen Ausgangspunkt, um einige unserer neuesten Rendering-Techniken zu präsentieren, die unserer Meinung nach zeigen, wie weit die Technik vorangeschritten ist. Eine tief stehende Sonne, ein farbenprächtiger Himmel und reflektierte Lichtschatten sind in der Regel eine Herausforderung für die Sichtbarkeit der Spieler auf Multiplayer-Karten. Für Schrottplatz haben wir uns stark an der realen physikalischen Beleuchtung orientiert, um die Karte dramatisch zu inszenieren und gleichzeitig die Sichtbarkeit der Spieler zu betonen. Normalerweise gehen diese beiden Dinge nicht Hand in Hand, aber dank unserer sich ständig weiterentwickelnden Rendering-Technologie konnten wir diese Harmonie finden. Eine späte Änderung, die wir an der Karte vorgenommen haben und die gut mit diesen Zielen funktioniert, ist, dass wir die Oberfläche der Flugzeugrümpfe stark reflektierend gemacht haben. Dies wirkte wie ein Spiegel für die Skybox, die viele Farben und die Dramatik des Himmels in die natürlichen Farbtöne des verlassenen Schrottplatzes brachte. Ist es realistisch, dass die verlassenen Flugzeugrümpfe so glänzen? Vielleicht nicht. Sehen sie echt cool aus? Wir finden schon.“

Von Greg Reisdorf, dem Multiplayer Director für Modern Warfare III, haben wir einen nützlichen Tipp für Spieler auf Schrottplatz erhalten:

„Für Schrottplatz empfehle ich die Kletterstiefel, um auf die Flugzeuge zu gelangen. Steigt auf den Lieferwagen in der Nähe von Herrschaftspunkt B und springt dann auf das Dach des Flugzeugs, um einige Spieler zu überrumpeln, bevor ihr euch in Sicherheit bringt.“

Die positive Resonanz der Community von Call of Duty zum Multiplayer-Modus von Modern Warfare III seit der Veröffentlichung am 10. November ist zu einem großen Teil auf das Wiederbeleben beliebter Karten wie Rust, Terminal und Schrottplatz zurückzuführen. Stürzt euch noch heute in MWIII, um diese drei Karten sowie die anderen dreizehn 6-gegen-6-Karten zu spielen, die Sledgehammer Games aus Modern Warfare 2 (2009) vollständig modernisiert hat. Diese und die neuen Karten, die in Saison 1 erscheinen, versprechen stundenlange, intensive und spaßige Multiplayer-Action.

© 2020 – 2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, MODERN WARFARE, CALL OF DUTY WARZONE und WARZONE sind Warenzeichen von Activision Publishing, Inc.