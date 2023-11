Against the Storm verlässt am 8.12 den EA, kommt in PC Game Pass

PC

Der vor gut einem Jahr in den Early Access gestartete Roguelite-Citybuilder Against the Storm (im Check) von Eremite Games wurde regelmäßig mit größeren Updates bedacht. Wie Publisher Hooded Horse heute bekannt gab, erreicht Against the Storm am 8. Dezember Version 1.0 und wird nach 13 Monaten den Early Access verlassen. Den neuen Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Während des Early Access gab es alle zwei Wochen ein Inhalts-Update mit größeren und kleineren Änderungen. Dem Spiel wurden zwei neue Spezies, etwa das Fuchs-Volk, hinzugefügt, aber auch neue Mechaniken wie Ancient Seals, die das Endgame veränderten. Das stratetgische Layer und Blightstorms wurden ebenfalls stark überarbeitet. Außerdem wurden eine Menge neuer Events oder auch Gebäude hinzugefügt.

Das 1.0-Update wird mit Queen's Hand einen neuen Modus enthalten, der für erfahrene Spieler gedacht ist. Darin habt ihr nur einen Zyklus um das Adamantine Seal neu zu schmieden. Es soll die schwierigste Herausforderung im Spiel sein. Zu den Schwierigkeiten gehört auch der Permadeath. Wenn ihr eine Siedlung aufgebt oder das Siegel nicht rechtzeitig neu schmiedet, wird auch euer Meta-Fortschritt zurückgesetzt. Wenn ihr jedoch erfolgreich seid, erhaltet ihr den Titel Queen's Hand und eine Audienz bei der Scorched Queen persönlich.

Ihr könnt Against the Storm bereits jetzt im Early Access für PC via Steam, wo es mit über 14.000 Reviews bei 95 Prozent positiven Wertungen steht, bei GOG und EGS für 29,99 Euro erwerben. Against the Storm wurde unter anderem auch ins Deutsche lokalisiert. Aufgrund einer Partnerschaft mit Xbox erscheint Against the Storm zum Full Release auch im Microsoft Store und PC Game Pass.