PM: Gewinnen in “Fortnite: OG”: Hilfreiche Tipps für Neueinsteiger und alte Hasen (Sony Playstation Blog)

Seit mittlerweile zwei Wochen läuft in Fortnite die OG-Saison. Hiermit hat Epic Games euch zurück in die Vergangenheit geschickt: Die alte Map aus dem Jahr 2018 ist zurückgekehrt! Passend dazu sind natürlich Waffen und Gegenstände aus alten Zeiten verfügbar, die für ein nostalgisches Spielgefühl sorgen. Alle Infos zu den Inhalten findet ihr in diesem Artikel.

Zwar ist der Battle-Royale-Hit damit zu den Wurzeln zurückgekehrt, doch die Spieler sind erfahren wie nie. Daher solltet ihr unsere folgenden Tipps beachten, um in Fortnite: OG nicht unterzugehen.

Als blutiger Anfänger empfehlen wir euch, im “Null Bauen”-Modus anzufangen. Lernt hier erst einmal die Grundlagen kennen, bevor ihr euch an die schwindelerregenden Baufights herantraut. Für Neueinsteiger kann der Baumodus ganz schön überfordernd sein.

Seid ihr im High Ground, seid ihr im Vorteil. Baut euch also im Kampf in die Höhe, um euren Gegner besser kontrollieren zu können. Spielt ihr ohne Bauen, dann sucht euch eine höher gelegene Fläche, von wo aus ihr eine gute Übersicht habt. Achtet darauf, dass sie inmitten der nächsten Zone liegt.

Nicht immer am selben Ort landen. Kennt ihr die Map noch nicht, solltet ihr sie bestmöglich kennenlernen. Landet an verschiedenen Spots, um ein Gefühl für die Karte zu bekommen. Später könnt ihr gerne immer wieder an eurem favorisierten Ort starten.

Die Pumpgun ist ein absolutes Muss, wenn ihr den Baumodus spielt und dicht an dicht mit den Gegnern baut. Ihre Stärke spielt ihr aber erst voll aus, wenn ihr gut editieren könnt.

Auf der OG Map sind viele offene Flächen mit wenig Deckungsmöglichkeiten vorhanden. Meidet sie so gut es geht! Ist das nicht möglich, dann nehmt die Beine in die Hand. Lasst euch auf keinen Kampf ein, sondern gelangt schnellstmöglich in Sicherheit.

Um den Bloom (die Streuung) zu reduzieren, solltet ihr vor den ersten Schüssen stillstehen und euch ducken. Bewegt euch erst hin und her, wenn der Feind zurückschießt.

Lasst euch Loot-Drops auf keinen Fall entgehen! Das sind die blauen Kisten, die im Laufe der Runde vom Himmel fallen. Sie bieten die besten Ausrüstungsteile, die ihr auf der Insel finden könnt. Doch seid vorsichtig: Auch andere Spieler haben es darauf abgesehen.

Vermeidet auf weite Distanzen Dauerfeuer mit dem (Salven)Sturmgewehr. Gebt stattdessen einzelne Schüsse ab beziehungsweise wartet nach einer abgegebenen Salve kurz. Richtet euch dabei nach dem Fadenkreuz: Je kleiner es ist, desto genauer könnt ihr schießen.

Immer wertvoll ist der Taschenriss. Binnen einer Sekunde gelangt ihr dadurch in luftige Höhen, womit ihr jederzeit einer brenzligen Situation entkommen könnt. Lasst ihn also auf keinen Fall liegen, wenn ihr ihn sichtet.

Spielt ihr im Modus Null Bauen, solltet ihr unbedingt den Greifer nutzen. Sobald ihr ihn herumliegen sieht: Schnappt ihn euch! Schließlich könnt ihr damit zügig erhöhte Positionen erreichen. Das ist vor allem sinnvoll, wenn ihr einen Gegner mit Höhenvorteil pushen wollt.

Das Busch-Item ist mittlerweile fast schon overpowered. Es blockt nicht nur den ersten Schuss, sondern auch die nervige Boogie-Bombe. Gerade in Kämpfen auf kurze Distanz kann euch der Busch das Leben retten.

Eine der besten Kombinationen aktuell für Build-Fights: Der Raketenwerfer und die schwere Pistole. Unbedingt mal ausprobieren.

Schild ist rar in der aktuellen Season! Deshalb wäre es sinnvoll, an Orten wie Wailing Woods und Dusty Divot zu landen, da hier viele Pilze wachsen.

Scheut euch nicht vor dem halbautomatischen Scharfschützengewehr! Auf weite Distanzen ist es diese Saison unschlagbar. Dank einer Überarbeitung verteilt diese Waffe nun 97 Schadenspunkte, wenn ihr den Körper trefft. Landet ihr einen Headshot, sind es ganze 250 Punkte.

Ihr sucht einen Landespot mit relativ viel Loot, aber grundsätzlich wenig Gegnern? Dann startet eure Runde mal in Westworld. Es liegt im Wüstengebiet südwestlich von Paradise Palms, direkt an der Küste.

Noch ein guter Spot zum Landen: Yonder Yard. Ihr findet es nordöstlich von Flush Factory. Viele Truhen befinden sich hier, die ihr schnell nacheinander abarbeiten könnt.

Einen Spot haben wir noch für euch. Und zwar das Motel, das sich im Norden der Karte befindet. Mit etwas Glück landet hier kaum ein anderer Spieler. In diesem Fall habt ihr den ganzen Loot für euch allein.

Das waren unsere Tipps für euren OG-Erfolg! Stürzt euch jetzt hinunter auf die Insel und holt euch die nächste Krone.