Spiele-Check von TheLastToKnow

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das All-You-Can-Eat-Pizza-Angebot stellt sich für dieses italienische Restaurant als großer Fehler heraus.

Die Geister, die ich rief

Ein gewisser Herr Löffler hat sich hier schon einmal ein digitales Grab anlegen lassen. Leider gelang es mir nicht, seinen Geist herauszulocken.

Von allen Geistern besessen

Diese blonde Person sorgt im Spiel immer wieder für Ablenkung.

Technische Umsetzung

Im letzten Kapitel seid ihr dem Schatz so nah wie noch nie, doch so leicht kommt Jack nicht ans Ziel.

Fazit

Klassisches Pixel-Point-and-Click-Adventure für PC, MacOS und Linux

Einzelspieler

Für Fortgeschrittene bis Experten

Preis: 11,79 Euro

In einem Satz: Knackige Kopfnüsse, verpackt in einem klassischen Point-and-Click-Adventure mit Pixel-Grafik und schwarzem Humor.

Vor zwei Jahren entstand das erste Kapitel vonals Beitrag zum AdventureX Jam 2021. Der Entwicklerwar mit seinem Label Gugames schon da kein unbeschriebenes Blatt mehr und hatte bereits einige kleine Adventure-Häppchen für die Indie-Adventure-Szene zubereitet. Nun präsentiert er sein erstes Hauptgericht und hofft auf viele interessierte Spieler, die Appetit auf ein witziges Adventure in voller Länge haben, gewürzt mit einigen Kopfnüssen und verfeinert mit einer geistreichen Geschichte. Ich habe mich durch die drei Akte des Pixel-Adventures gerätselt und verrate euch in diesem Check, ob mir das Gericht geschmeckt hat oder ob ich stattdessen eher das eine oder andere Haar in der Suppe entdeckt habe.Arthur Flabbington hat das Zeitliche gesegnet und dabei die Unverschämtheit besessen, seinem Enkel Jack Flabbington, gar nichts zu hinterlassen! Als er dann noch erfahren muss, dass der zweien seiner Freunde einen mysteriösen Schatz vermacht hat, beschließt Jack, dass er der rechtmäßige Erbe der vermuteten Reichtümer des Onkels sein sollte. Um das mit dem Verstorbenen zu besprechen, wendet ihr euch in der Rolle von Jack an ein Medium. Die Séance, um Arthur wieder in die Welt der Lebenden zu holen, geht allerdings schief, sodass ihr ab sofort einen anderen Geist namens Arthur an der Backe kleben habt, und dieser findet das gar nicht lustig.Soviel zum ersten Akt der Geschichte, in den folgenden beiden Akten werdet ihr sehr viele Gegenstände sammeln, einige Orte häufig wiederbesuchen, Rätsel lösen, Gespräche führen, euch an euren Geisterbegleiter gewöhnen (und er sich an euch) und schlussendlich den Familienschatz bergen. Oder doch nicht? Das findet ihr am besten selbst heraus.Die meiste Zeit werdet ihr von Arthur dem Geist begleitet. Ihr könnt dann entschieden, ob ihr Jack oder Arthur steuern möchtet. Schließlich haben beide unterschiedliche Begabungen. Die von Arthur werden sogar noch ausgebaut, so dass ihr später von Personen Besitz ergreifen könnt, um diesen euren Willen aufzuzwingen. Ein wenig erinnert das an die-Spiele, auch wenn der Ton hier deutlich humorvoller ist, als beim Indie-Adventure-Klassiker von Wadjet Eye. Zudem dient Arthur als eine Art Quest-Log. Alle offenen Aufgaben könnt ihr im Gespräch mit ihm noch einmal durchgehen. Eine richtige Lösungshilfe ist das zwar nicht, aber zumindest kann es euch helfen, wieder auf die richtige Spur zu kommen.Denn besonders Akt 2 bietet euch etliche parallele Rätselketten und eine Menge Gegenstände, so dass ihr hier schnell den Überblick verlieren könntet. Manche Lösungen liegen auch nicht immer sofort auf der Hand und fordern von euch eine Menge Gehirnschmalz. In Akt 3 wird es dann zwar wieder etwas übersichtlicher, die Rätsel bleiben aber knackig. Dieser Ansatz erinnert dann eher an die Klassiker aus den 1990ern als an die moderneren Adventures aus den letzten Jahren, die mehr Wert auf Spielerführung gelegt haben.Die Jam-Version entstand damals mit dem Unity-Adventure-Tool PowerQuest (zum User-Artikel) , das auch bei der jetzt erschienenen Vollversion zum Einsatz kommt. Sie enthält italienische und englische Texte sowie eine englische Sprachausgabe, die über eine Kickstarter-Kampagne finanziert wurde. Für das Stretch-Goal "deutsche Übersetzung" fehlten der Kampagne am Ende 3.280 Schweizer Franken.Wie den Screenshots unschwer zu entnehmen, hat sich Guga in Sachen Grafik für einen klassischen Pixel-Look entschieden. Diesen mischt er mit einer durchdachten, modernen Zwei-Tasten-Maus-Steuerung, verzichtet allerdings auf eine Hotspot-Anzeige. Meist könnt ihr per Übersichtskarte schnell zwischen den Lokalitäten wechseln. Die Musik plätschert im Hintergrund vor sich hin und hat hier und da leichtets Potential zu nerven, wenn man im Spiel nicht weiterkommt. Dafür ist die englische Sprachausgabe durchweg gelungen.Wer endlich einmal wieder ein knackiges Adventure mit echten Kopfnüssen sucht, der sollte sich The Will of Arthur Flabbington ansehen. Leider gibt es (noch?) keine deutschen Texte, geschweige denn eine deutsche Sprachausgabe. Mich hat das Spiel etwa 7 bis 8 Stunden auf Trab gehalten, bis ich das Ende sehen konnte. Ein gewisser Wiederspielbarkeitsweit ist auch vorhanden, denn auf Steam gibt es einige Achievements, die man durch das Lösen optionaler Rätsel oder andere Dinge freischalten kann.Unter dem Strich hat mir das Spiel gut gefallen, vor allem die flapsigen Kommentare von Arthur, dem Geist. Allerdings sollte euch bewusst sein, dass die beiden Protagonisten nicht gerade Sympathieträger sind. Bei den Rätseln hätte ich den einen oder anderen Hinweis mehr innerhalb des Spiels gebrauchen können, um an bestimmten Stellen schneller auf die Lösung zu kommen.