GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 46/2023 und Ausblick auf KW 47/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 46: Rückblick von Montag, 13. November, bis Sonntag, 19. November 2023

Spiele-Checks

Headbangers - Rhythm Royale (zum Spiele-Check)

Die Woche startete mit dem Check eines netten Musikspiels namens Headbangers - Rhythm Royale , das gut bei TheLastToKnow ankam: "Lustiges Online-Partyspiel für Spieler mit Rhythmusgefühl und Spaß an Musik."



(zum Spiele-Check) Die Woche startete mit dem Check eines netten Musikspiels namens , das gut bei ankam: "Lustiges Online-Partyspiel für Spieler mit Rhythmusgefühl und Spaß an Musik." Endless Dungeon (zum Spiele-Check)

Ebenfalls Spaß hatte SupArai mit seinem Check zum Twin-Stick-Shooter-Tower-Defense-Hybrid Endless Dungeon : "Farbenfroher Twin-Stick-Shooter mit wuchtigen Kämpfen, der ausgerechnet im Roguelite-Part blass bleibt."



(zum Spiele-Check) Ebenfalls Spaß hatte mit seinem Check zum Twin-Stick-Shooter-Tower-Defense-Hybrid : "Farbenfroher Twin-Stick-Shooter mit wuchtigen Kämpfen, der ausgerechnet im Roguelite-Part blass bleibt." Age of Wonders 4: Empires and Ashes (zum Spiele-Check)

Was wäre eine Woche ohne einen Strategie-Check von Vampiro? Der DLC Empire and Ashes von Age of Wonders 4 hat ihm offenbar gefallen: "Empires & Ashes nebst Golem-Update machen ein sehr gutes Spiel noch besser und vielfältiger."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet. Und wer weiß, vielleicht wird euer Vorschlag tatsächlich einmal zu einem Check?!

User-Artikel

Vom Tabletop zum Monitor: Die Warhammer 40.000-Spiele - Teil 1 (zum User-Artikel)

In seinem User-Artikel zeigte LRod seine Warhamer 40.000 -Expertise und stellte euch den ersten Teil "aller Versoftungen" aus diesem Universum vor.



(zum User-Artikel) In seinem User-Artikel zeigte LRod seine -Expertise und stellte euch den ersten Teil "aller Versoftungen" aus diesem Universum vor. Super Mario Galaxy 2 (zum User-Artikel)

Es ist wirklich schon 13 Jahre her, dass Super Mario Galaxy 2 erschien. Zusammen mit Corlagon und seinem User-Artikel konntet ihr euch zurückerinnern.

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Ausblick auf KW 47

Die Spiele-Check-Kristallkugel sieht einen Strategie-Check von Vampiro hervor, und etwas mit Adventures von Jürgen und/oder TheLastToKnow. Toll, das hätte wohl jeder voraussehen können.



und/oder TheLastToKnow. Toll, das hätte wohl jeder voraussehen können. Das User-Artikel-Orakel legt sich fest: Freut euch auch auf Pizza-Koop und Mega-Rock. Oder so.



Lust auf noch mehr Flipper?

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!