Für Patreons sogar 40 Jahre zurück

Teaser Freibeuter-Assassinen, ein Kickstarter-Spiel von King Art, das erste Star-Wars-RPG von Bioware und viele weitere spannende Spiele stehen in dieser Zeitreise auf dem Programm.

Der Koffer ist gepackt und die Zeitmaschine betankt: Nach News und aktuellen Spielberichten steht die monatliche Exkursion in die Vergangenheit an. Wir blättern in den Fachmagazinen von damals nach, welche Spielethemen uns vor 10, 20 und 30 Jahren bewegten. Zum Beispiel erinnern wir uns an den Launch der Playstation 4 und Assassinen unter schwarzer Flagge (2013), lernen eine alte Star-Wars-Republik und Sam Fischers Kosmetikkniffe kennen (2003), begegnen einem Elite-Absturz und weihnachtlichen Lemmingen wieder (1993). Im Bonus-Segment für Patreon-Unterstützer wagen wir uns sogar 40 Jahre zurück und studieren die Ausgaben 12/1983 von TeleMatch und Happy-Computer, wo der Decathlon-Schweiß floss und Flippertische konstruiert wurden.

Unterstützt die Spieleveteranen und hört das volle Programm:

https://www.patreon.com/spieleveteranen

Der Spieleveteranen-Pocast 47-2023 (#346) mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer hat in der kostenlosen Fassung für alle eine Laufzeit von 1:54:15 Minuten.

0:00:15 News & Smalltalk

0:40:05 Zeitschriften-Zeitreise: November 2013, 2003, 1993

0:37:31 GamersGlobal, u.a. mit dem PS4-Launch, Assassin’s Creed 4 - Black Flag , Battle Worlds - Kronos und Zelda - A Link Between Worlds .

, und . 0:55:36 GameStar 12/2003, u.a. mit Splinter Cell 2 , Knights of the Old Republic , Call of Duty und Der Herr der Ringe .

, , und . 1:26:27 PC Player 12/1993, u.a. mit Shadow Caster, Xmas Lemmings, Anstoss, Frontier – Elite 2 und Master of Orion.