The Last of Us - Part 2 Remastered bietet neuen Modus und Lost Levels

Release von TLoU 2 Remastered 2024

PS5

Nachdem zwischenzeitlich eine Alterskennzeichnung für eine Remaster-Version von The Last of Us - Part 2 (im Test, Note 9.5) auftauchte, hat Sony nun offiziell The Last of Us - Part 2 Remastered angekündigt, das bereits am 19. Januar 2024 für PS5 erscheinen wird. Besitzer der PS4-Version werden laut Sony Interactive Entertainment zum Preis von 10 US-Dollar (vermutlich hierzulande auch 10 Euro) auf die Remstered-Version upgraden können. Vorhandene Spielstände werden kompatibel sein.

Exklusiv im PlayStation-Direct-Store wird zu einem späteren Zeitpunkt eine W.L.F.-Edition erhältlich sein, die das Spiel auf Disc in einem Steelbook umfasst, dazu digitale Extras, ein Set mit den sammelbaren Superhelden-Karten aus dem Spiel, vier Ansteckpins und einen Aufnäher mit dem Wolf-Logo der Washington Liberation Front.

Das Remaster wird nicht nur grafische Verbesserungen wie natives 4K im Qualitäts-Modus und überarbeitete Schatten bieten, sondern auch neue Inhalte. Zum einen einen Rogue-lite-Modus inklusive Bosskämpfen, für den ihrw neue spielbare Figuren freischaltet. Zum anderen spielbare, unvollendete "Lost Levels", die konzipiert, aber im Laufe der Entwicklung gestrichen wurden. Eingebettete Entwickler-Kommentare werden euch Kontext zu diesen Umgebungen geben.