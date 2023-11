Anvil Saga: Pixeliger Schmiede-Simulator verlässt Early Access

PC

Nach anderthalb Jahren im Early Access ist nun Version 1.0 von Anvil Saga erschienen. In dem pixeligen Managment-Titel führt ihr eure Schmiede, schürft also Erz aus dem Stollen unter eurem Heim, fertigt aus den richtigen Metallen angeforderte Ware, heuert weitere Schmiedelehrlinge an und interagiert mit lokalen Anwohnern und kuriosen Stammgästen, von denen einige sicher nur absolut zufällig wie bekannte Figuren aus Literatur und Filmen aussehen.

Im Early-Access-Status konntet ihr Anvil Saga hier bereits im Steam Blind Date in Aktion sehen.