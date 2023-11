Embracer macht mehr Geld mit Brettspielen als mit Videospielen

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Embracer Group hat ihre Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Der Umsatz stieg unternehmensweit um 13 Prozent auf 942 Millionen Euro, während der bereinigte Jahresüberschuss mit 158,1 Millionen Euro um 14 Prozent geringer ausfiel als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Das Segment der PC- und Konsolenspiele hat zu diesem Ergebnis weniger beigetragen als 2022, denn es musste einen Rückgang um 5 Prozent auf 341 Millionen Euro verbuchen. Dieser Rückgang konnte durch das Wachstum im Bereich der analogen Spiele ausgeglichen werden. Dieser Bereich wuchs um 25 Prozent auf 355 Millionen Euro und ist damit aktuell der größte Umsatzträger des Unternehmens. Hauptverantwortlich dafür ist Asmodee, der größte Brettspielverlag der Welt, den Embracer im Jahr 2021 übernommen hat. Auch der Bereich Entertainment & Services, zu dem unter anderem die Herr der Ringe-Lizenz gehört, konnte kräftig zulegen. Der Bereich Mobile Games verzeichnete ein moderates Wachstum.

Die genauen Zahlen findet ihr in der folgenden Tabelle:

Tabletop Games 355 Millionen Euro +25% PC/Konsole 341 Millionen Euro -5% Mobile Games: 128 Millionen Euro +2% Entertainment & Services 121 Millionen Euro +76%

Für das zweite Halbjahr rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem Umsatz zwischen 611 und 786 Millionen Euro, senkt aber die Erwartungen für die Bereiche PC/Konsole und Mobile Games.

Als größter Umsatzbringer im Bereich Games wird Remnant 2 (im Kurztest) hervorgehoben, das sich mehr als zwei Millionen Mal verkauft hat. Payday 3 spielte die Kosten wieder ein, verkaufte sich aber schlechter als erwartet. Jagged Alliance 3 (im Test, Wertung 8,0), The Lord of the Rings: Return to Moria (im Kurztest) und Ride 5 erfüllten die Erwartungen des Managements, während Trine 5 - A Clockwork Conspiracy (im Check) hinter den Erwartungen zurückblieb.

Rund 40 Prozent der Spieleumsätze wurden mit Titeln erzielt, die bereits vor dem letzten Quartal veröffentlicht wurden. Unter den Top 10 waren folgende Spiele:

Auch die aktuellen Mitarbeiterzahlen des Unternehmens wurden veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass der Stellenabbau der vergangenen Monate vor allem die Spieleentwickler betraf. Von März bis September 2023 ist die Belegschaft um 900 Mitarbeiter geschrumpft, 772 davon waren Spieleentwickler. Mit Ende September hatte Embracer 15.701 Beschäftigte, davon 10.641 Entwickler.

Ein Teil der Mitarbeiterreduktion ist auf Studioschließungen zurückzuführen. Zu den prominentesten Opfern zählen die Saints Row-Macher Volition (siehe News). Laut CEO Lars Wingefors befindet sich Embracer erst in der Anfangsphase der Konsolidierung. Für das laufende Geschäftsjahr kündigte er weitere Schritte an, die ein stabiles Fundament für die kommenden Jahre legen sollen. Ob auch der Verkauf von Gearbox einer dieser Schritte sein wird, geht aus dem Bericht nicht hervor. Gerüchte dazu kursieren seit einigen Wochen (siehe News).