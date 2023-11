PM: Black Friday-Angebote: 10 Blockbuster-Games im Angebot (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Black Friday 2023 steht vor der Tür und damit warten zahlreiche tolle Blockbuster-Games zum Sparpreis auf euch. Wir stellen euch nachfolgend zehn großartige PlayStation-Spiele vor, die ihr im Angebot abstauben könnt.

Basim fristete lange ein Leben als Straßendieb, doch nach einem schicksalhaften Ereignis schließt er sich den mysteriösen Verborgenen an. Nach seiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung kehrt er gemeinsam mit seiner Meisterin nach Bagdad zurück, um die Stadt aus den Fängen des finsteren Ordens der Ältesten zu befreien. Doch was wird er noch entdecken, wenn alte Geheimnisse ans Licht kommen?

In Assassin’s Creed Mirage begebt ihr euch auf eine Zeitreise ins Bagdad des 9. Jahrhunderts. Die RPG-Mechaniken der Vorgänger wurden diesmal von Ubisoft deutlich reduziert, denn Basims Abenteuer ist eine Rückbesinnung auf die Action-Adventure-Wurzeln der Reihe. Nur mit List, Taktik und dem geschickten Einsatz eurer Assassinen-Fähigkeiten gelangt ihr ans Ziel. Ein Highlight im langsam ausklingenden Spielejahr.

Assassin’s Creed® Mirage

49,99 Euro 39,99 Euro

Bei EA SPORTS FC 24 steht ein authentisches Fußballerlebnis im Vordergrund, um die weltweit bislang 150 Millionen Fans des größten Clubs der Welt in eine neue Ära des virtuellen Fußballsports zu führen. Dank der neuesten Version der Frostbite-Engine in Kombination mit Hypermotion V bewegen und verhalten sich die Spieler noch realistischer. Darüber hinaus bieten neue Features und Gameplay-Innovationen wie Spielstile zusätzliche Möglichkeiten, auf dem Rasen zu brillieren.

Doch nicht nur das, denn EA SPORTS FC 24 bietet natürlich wieder ein prall gefülltes Paket an Modi. Ihr könnt klassisch mit euren Lieblingsteams offline und online gegen andere Fußballbegeisterte spielen, in Volta dem Straßenfußball frönen, eine Karriere als Spieler oder Trainer anstreben oder in Ultimate Team eure ganz persönliche Wunschelf zusammenstellen. Erstmals habt ihr dazu auch die Auswahl aus mehr als 1600 Spielerinnen, um euren Kader zu bereichern und habt mit Evolutions die Möglichkeit eine einzigartige Version eures Lieblingsspielers oder eurer Lieblingsspielerin zu kreieren. So schnell werdet ihr den Controller nicht mehr aus der Hand legen.

EA SPORTS FC™ 24 Standard Edition PS4 & PS5

79,99 Euro 39,99 Euro

In den Reichen der Menschen breitet sich die Verderbnis immer weiter aus und die Welt droht einmal mehr ins Chaos zu stürzen. Als wäre das noch nicht schlimm genug, kehrt mit der Dämonin Lilith die Tochter des Hasses und die Mutter Sanktuarios zurück. Sie will das von ihr geschaffene Land zurückerobern – könnt ihr sie aufhalten?

Zu Beginn von Diablo IV entscheidet ihr euch für eine von fünf Charakterklassen (Barbar, Druide, Jäger, Totenbeschwörer, Zauberer) und erstellt eure Spielfigur in einem Editor. Anschließend zieht ihr hinaus in die Welt, schnetzelt allerlei Monster, plündert Truhen und verbessert selbstverständlich vor allem euren Charakter immer und immer weiter. Dieses Action-RPG-Highlight solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Diablo® IV – Standard Edition

79,99x Euro 47,99 Euro

Mit der Basketball-Simulation NBA 2K24 hat es noch ein weiteres Sportspiel auf unsere kleine Liste geschafft. Gegenüber den Vorläufern wurde das Gameplay weiter verfeinert, damit ihr das Spielfeld noch besser dominieren könnt.

Des Weiteren steht euch hier ebenfalls eine breite Auswahl an unterschiedlichen Spielmodi zur Verfügung. Neben klassischen Partien gegen andere Spieler könnt ihr eine Karriere starten oder euch in MyTeam, Meine NBA und mehr austoben. Ein tolles Sportspiel, nicht nur für eingefleischte Basketball-Fans.

NBA 2K24 Kobe Bryant-Edition für PS4™

69,99 Euro 31,49 Euro

Clive Rosfield führt eigentlich ein recht unbekümmertes Leben im Großherzogtum seines Vaters. In einer schicksalhaften Nacht soll sich dies jedoch für immer ändern! Jahre später zieht unser Held umher, um Antworten auf die Dinge zu finden, die ihn seit damals quälen. Doch werden Clive und seine neuen Freunde den Lauf der Welt verändern können?

Mit Final Fantasy XVI geht die altehrwürdige Franchise von Square Enix neue, überaus dunkle Wege. Das Action-RPG ist klar von Dark-Fantasy-Hits wie “Game of Thrones” inspiriert und bietet euch eine erwachsene Story in einer erbarmungslosen Welt. Zum Glück kann Clive auf allerlei magische Kräfte und seine Schwert-Skills vertrauen. Dieses düstere Epos wird euch sicherlich so schnell nicht mehr aus dem Kopf gehen.

FINAL FANTASY XVI

79,99 Euro 47,99 Euro

Mit Gran Turismo 7 geht eine der besten PlayStation-exklusiven Marken in die nächste Runde. Passend zum Black Friday ist auch die gefeierte Rennspiel-Simulation im Preis reduziert und lockt euch mit mehr als 400 virtuell akribisch nachgebauten Boliden sowie zahlreichen weltbekannten Strecken. Ein Fest für Motorsport-Enthusiasten.

In verschiedenen Modi dürft ihr dabei an euren fahrerischen Fähigkeiten feilen. Ein idealer Einstiegspunkt ist der Karriere-Modus, in dessen Verlauf ihr diverse neue Autos für euren Fuhrpark freischalten dürft. Dank der präzisen Steuerung und des realistischen Fahrgefühls erhaltet ihr hier eine Racing-Erfahrung wie in keinem anderen Game.

Gran Turismo™ 7

79,99 Euro 49,59 Euro

Mehr als 100 Jahre vor den Abenteuern eines gewissen Jungen, der überlebte, und dessen Kampf gegen den, dessen Name nicht genannt werden darf, war die Zaubererwelt eine andere. Als Neuling an der legendären Lehranstalt Hogwarts erlebt ihr den Schulalltag hautnah mit und kommt dabei langsam einem gewaltigen Geheimnis auf die Spur.

Hogwarts Legacy punktet vor allem mit seiner detailverliebten Darstellung berühmter “Wizarding World”-Schauplätze. Die Magie der Filme und Romane wird hier gekonnt eingefangen und zaubert allen Potterheads ein Lächeln ins Gesicht. Doch auch spielerisch hat das Action-Adventure einiges zu bieten, denn während verschiedener Kurse, Flugstunden und Ausflüge im Verbotenen Wald kommt garantiert keine Langeweile auf.

Hogwarts Legacy Version: PS5

74,99 Euro 49,99 Euro

Mit Horizon Forbidden West ist aktuell noch ein weiterer PlayStation-Blockbuster im Preis reduziert. Nach ihrem ersten großen Abenteuer muss Aloy diesmal ihre Heimat hinter sich lassen und in den Verbotenen Westen ziehen. Zwischen den Überresten der einstigen US-Westküste findet unsere junge Heldin nicht nur neue Verbündete, sondern auch neue Maschinenwesen, mächtigere Feinde und weitere Fragen zur Vergangenheit.

Der heimliche Star des Action-Rollenspiels ist, wie schon im Vorgänger, die atemberaubend schön gestaltete Spielwelt. Hier kann die PlayStation 5 eindrucksvoll zeigen, was sie kann. Spielerisch eröffnet euch indes ein Gleitschirm neue Möglichkeiten und die bildgewaltigen Kämpfe gegen die Maschinenwesen sind einmal mehr beeindruckende Erlebnisse. Diese Reise werdet ihr sicherlich nicht bereuen.

Horizon Forbidden West™

59,99 Euro 39,59 Euro

Sechs Jahre sind nach den schrecklichen Geschehnissen in Raccoon City ins Land gezogen und der einstige Polizeineuling Leon S. Kennedy ist inzwischen ein erfahrener Agent der US-Regierung. Nachdem die Tochter des Präsidenten entführt worden ist, soll Leon nach Spanien reisen, um die junge Frau zu retten. Allerdings ahnt der Ex-Cop nicht, dass er schon bald erneut ums nackte Überleben kämpfen muss.

Mit Resident Evil 4 Remake erhält eines der besten Spiele der Serie eine Neuauflage, die ihr während der Black Friday-Deals im Angebot ergattern könnt. Der Mix aus actionreichen Kämpfen, der packenden Atmosphäre und einer beeindruckenden Inszenierung weiß auch heute noch absolut zu fesseln. Egal ob im Original oder nun im Remake: Hier erwartet euch ein Erlebnis, das noch lange nachhallen wird.

Resident Evil 4 PS4 & PS5

69,99 Euro 39,89 Euro

In The Last of Us Part I verschlägt es euch in eine finstere Zukunft, mehrere Jahre nach dem Ausbruch einer Pandemie. Verantwortlich hierfür ist ein Pilz, der infizierte Menschen in blutrünstige Monster verwandelt. In der Rolle des Schmugglers Joel ist es eure Aufgabe, das junge Mädchen Ellie quer durch die postapokalyptischen Überreste der USA an ihren neuen Bestimmungsort zu bringen. Eine Reise, die euch und dem ungleichen Duo wirklich alles abverlangen wird.

Eine der großen Stärken des Action-Adventures ist neben der atmosphärisch dichten Präsentation einer zerstörten Welt zweifelsohne die emotional ergreifende Geschichte, die euch garantiert packen wird. Spielerisch profitiert indes auch das Gameplay von den Überarbeitungen des Remakes, denn die Gegner sind cleverer und die Steuerung noch präziser. Unbedingt zuschlagen!

The Last of Us™ Part I

79,99 Euro 49,59 Euro

Damit sind wir schon am Ende unserer Liste mit Vorschlägen zu den Black Friday-Angeboten angelangt. Welchen Blockbuster habt ihr noch auf der Wunschliste? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren!