Space Trash Scavenger: Survival Sandbox in den Early Access gestartet

Bereits letzte Woche haben Paradox Interactive und Entwickler SquarePlay Games Space Trash Scavenger zum empfohlenden Verkaufspreis von 19,99 Euro in den Steam-Early-Access geschickt. Space Trash Scavenger ist ein interstellares Third-Person-Survival-Sandbox-Spiel, das in einer prozedural generierten Schwerelosigkeitswelt angesiedelt ist, in der ihr Ressourcen sammeln, Ausrüstungsgegenstände herstellen und euren Weg nach Hause handeln müsst. Den neuen Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

In Space Trash Scavenger werdet ihr von dem Megakonzern ScavCorp angeheuert, um eine Vielzahl von Ressourcen aus Weltraumschrott, verlassenen Außenposten und Raumschiffwracks zu bergen und in eurer Weltraumbasis aufzuwerten. In dieser Basis könnt ihr eure Ausrüstung upgraden, eure eigene Nahrung und euren eigenen Treibstoff produzieren und euch gleichzeitig auf die Abwehr von umherstreifenden außerirdischen Bedrohungen vorbereiten, die an eure Tür klopfen könnten. Die prozedural generierte Welt soll offen und riesig sein und euch dazu einladen, immer tiefer in den Kosmos vorzudringen.

Entwickler Alastair McQueen äußerte sich zum Early-Access-Start wie folgt:

Wir freuen uns sehr über den heutigen Start von Space Trash Scavenger. Mit lokaler Mikrogravitation, prozeduralen Asteroidenfeldern in Spielzeugkistengröße und einer dynamischen Wirtschaft haben wir versucht, etwas Neues in das Survival-Genre zu bringen. Wir werden den Spielern zuhören, wohin das Spiel während des Early Access führen gebracht werden soll.

Ross Kaminskyi, Executive Producer bei Paradox Arc, lässt sich wie folgt zitieren: