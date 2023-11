PM: Assassin’s Creed® Nexus VR jetzt erhältlich (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 16. November 2023 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Assassin's Creed® Nexus VR, der erste VR-Titel der Assassin's Creed-Marke, welche weltweit über 200 Millionen Units verkauft hat, ab sofort exklusiv auf der Meta Quest-Plattform erhältlich ist. Dies umfasst die Meta Quest 2, Meta Quest 3 und Meta Quest Pro.

Den Launch-Trailer gibt es hier:

Zum ersten Mal in der Assassin's Creed-Reihe können die Spieler:innen in der Ego-Perspektive drei verschiedene Assassinen aus drei verschiedenen Zeitepochen verkörpern und ikonische Assassin's Creed-Aktionen ausführen, indem sie die verborgene Klinge nutzen, Städte per Parkour erkunden, sich in Kämpfe stürzen oder meisterhaft schleichend fortbewegen. In Assassin's Creed Nexus VR schlüpfen Spieler:innen in die Rolle eines Elite-Hackers, der undercover für die Bruderschaft agiert und bei Abstergo arbeitet. Auf Anweisung der führenden Abstergo-Mitarbeiterin Dominika Wilk, welche von der ​ bekannten Schauspielerin Morena Baccarin verkörpert und gesprochen wird, taucht man in die Erinnerungen dreier bekannter Assassinen ein - Ezio, Connor und Kassandra -, deren Wege sich mit den Artefakten gekreuzt haben, die Abstergo nun sucht.

Assassin's Creed Nexus VR bringt die Spieler:innen zurück an drei ikonische Schauplätze der Reihe, wo sie unerzählte Geschichten über Ezio in der italienischen Renaissance, Kassandra in einem Athen während der Herrschaft der Dreißig, und Connor während der amerikanischen Revolution erkunden, um die Geheimnisse zu lüften, die in ihren Erinnerungen verborgen sind.

Assassin's Creed Nexus wurde unter der Leitung von Ubisoft Red Storm* entwickelt und lässt den Spieler:innen die Wahl, wie sie ihre Ziele erreichen, während sie sich ihren Weg durch offene Spielareale bahnen und ihre Hände einsetzen, um zu blocken, zu parieren, zu kontern oder sich im Duell mit einer Vielzahl von Gegnern zur Wehr setzen. Assassin's Creed Nexus VR ist ein vollwertiges Assassin's Creed-Spiel, das das gesamte ikonische Gameplay der Serie bietet, einschließlich Parkour, Kampf, Stealth und den Todessprung - alles mit einer völlig neuen Geschichte, welche nur in VR verfügbar ist.

Jahre der Entwicklung haben dazu geführt, dass Assassin's Creed Nexus VR mit einer umfassenden Reihe von Komfortfunktionen ausgestattet ist, um Spieler:innen aller Art mit VR-Empfindlichkeit entgegenzukommen und die Fortbewegung in der Welt angenehm zu gestalten. Die Spieler:innen können die Fortbewegung durch den Raum teilweise oder vollständig ausschalten, die Höhenangst-Funktion nutzen, um Schwindelgefühle zu reduzieren, und viele weitere Optionen, die vollständig an die Bedürfnisse der Spieler:innen angepasst werden können.

Der Trailer zur Assassin’s Creed Nexus Gameplay-Übersicht kann unter folgendem Link gefunden werden: https://www.youtube.com/watch?v=oQuCy8nfCq0

Assassin's Creed Nexus VRkann auf der Meta Quest Store-Seite für 39,99 € gekauft werden:Assassin's Creed Nexus VR on Meta Quest 2 | Meta.

Weitere Informationen überAssassin's Creed Nexus VRgibt es hier:

​https://www.ubisoft.com/de-de/game/assassins-creed/nexus-vr

​Die neuesten Nachrichten zuAssassin's Creedund anderen Ubisoft-Spielen sind hier zu finden:https://news.ubisoft.com/de-de/

​Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter:https://store.ubisoft.com/de/home

​*in Zusammenarbeit mit Ubisoft Düsseldorf, Reflections, Mumbai, Pune, Montréal, Belgrad und Berlin.

Über Assassin’s Creed

​Seit ihrer Erstveröffentlichung im Jahr 2007 hat sich die Assassin's Creed-Reihe weltweit mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Die Marke zählt heute zu einer der meistverkauften Spielereihen in der Geschichte der Videospiele. Assassin’s Creed ist in der Branche bekannt für seine vielfältigen und fesselnden Geschichten, die weit über Videospiele hinausgeht, da die Marke in viele andere Unterhaltungsmedien einfließt.

