American Arcadia: Puzzle-Plattformspiel der besonderen Art erschienen

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Heute ist das Puzzle-Plattformspiel American Arcadia von Out of the Blue und Publisher Raw Fury erschienen. Die Entwickler zeichnen sich bereits für Call of the Sea verantwortlich. American Arcadia ist ein Reality-TV-Puzzle-Adventure in dem ihr die Geschichten von zwei Charakteren erlebt, die in der beliebtesten TV-Serie der Welt angesiedelt sind. Dabei wechselt das Gameplay immer wieder zwischen 2,5D-Platforming und First-Person-Hacking. Der empfohlene Verkaufspreis auf Steam liegt bei 19,50 Euro. Bis zum 22. November könnt ihr noch von zehn Prozent Einführungsrabatt profitieren. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Launch-Trailer anschauen.

Arcadia ist eine retro-futuristische 70er-Jahre-Metropole, die ein Leben in Luxus und Komfort verspricht. Die Bewohner wissen allerdings nicht, dass sie, ähnlich wie im Film The Truman Show, die Hauptrolle in American Arcadia, der erfolgreichsten Reality-TV-Show der Welt, spielen. Die Show wird 24/7 ausgestrahlt. Und schlechte Einschaltquoten können den Tod bedeuten. Das ist schlecht für Trevor Hills, dessen alltägliche Routine durch die plötzliche Erkenntnis erschüttert wird, dass sein gewöhnliches Leben nicht das ist, was es zu sein scheint. Trevors einzige Hoffnung ist Angela Solano, eine Bühnentechnikerin von American Arcadia, die entschlossen ist, ihm zur Flucht zu verhelfen. Mit Angelas technischem Geschick und ihrem Verstand, mit dem sie die Show hinter den Kulissen manipuliert, könnte Trevor es vielleicht schaffen, Arcadia zu verlassen.

Die beworbenen Features:

Zwei Erfahrungen in einem Spiel: Ihr steuert zwei verschiedene Charaktere in zwei verschiedenen Welten mit unterschiedlichem Gameplay. Als Trevor flieht ihr in einem 2,5D-Puzzle-Plattformer aus Arcadia, während ihr in der Ego-Perspektive als Angela erkundet und Hacking betreibt, um ihm zu helfen. Beide müssen zusammenarbeiten, um das mächtige Unternehmen zu besiegen, das versucht, sie zu eliminieren.

Flucht aus einer Fernsehutopie der 70er Jahre: Das Abenteuer soll fesselnd sein und mit der aus Call of the Sea bekannten Raffinesse, Kunstfertigkeit und Mysteriosität entwickelt worden sein. In der gefährlichen TV-Show erwarten euch außerdem Wendungen und Lügen an jeder Ecke.

Das Abenteuer soll fesselnd sein und mit der aus Call of the Sea bekannten Raffinesse, Kunstfertigkeit und Mysteriosität entwickelt worden sein. In der gefährlichen TV-Show erwarten euch außerdem Wendungen und Lügen an jeder Ecke. Lebendige Charaktere und Sprecher: Als Sprecher wurden Yuri Lowenthal (Marvel's Spider-Man-Serie, Prince of Persia-Serie, Call of the Sea), Krizia Bajos (Cyberpunk 2077, League of Legends, Star Trek: Resurgence) und Cissy Jones (Firewatch, Starfield, Call of the Sea) gewonnen.

Weitere Informationen, Nachrichten und Updates zu American Arcadia gibt es auf der Offiziellen Website, auf Xr und Instagram.