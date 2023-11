PM: PlayStation Plus-Spielekatalog für November: Teardown, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, Dragon’s Dogma: Dark Arisen und mehr (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die November-Auswahl des PlayStation Spielekatalogs bietet Fahrzeug-Action, Chaos, fantastische Abenteuer und vieles mehr. Angeführt wird die diesmonatige Auswahl von Teardown, dem Abriss-Abenteuer, das für Extra- und Premium-Mitglieder bereits am ersten Tag auf PlayStation Plus erhältlich ist. Mehr über das Spiel erfährst du hier. Teardown ist ab dem heutigen Mittwoch, dem 15. November, spielbar, alle anderen Titel sind ab Dienstag, dem 21. November, verfügbar. Schauen wir uns diese nacheinander genauer an.

Plane den perfekten Raubzug – mach dir mit kreativer Problemlösung und roher Gewalt alles in deiner Umgebung zunutze! Teardown bietet eine vollständig zerstörbare und interaktive Umgebung, in der die Freiheit des Spielers und das daraus entstehende Gameplay die wichtigsten Mechanismen sind. Reiße Wände mit Sprengstoff oder Fahrzeugen ein, um Abkürzungen zu kreieren, die vorher unmöglich schienen. Staple Objekte, baue Strukturen, oder nutze schwebende Objekte zu deinem Vorteil. Nimm dir Zeit, um einen effizienten Weg durch jedes Level zu finden, deinen Raubzug durchzuführen und das Ganze mit einer waghalsigen Flucht zu krönen. Laufe, springe, fahre, booste. Tu alles, was du tun musst, um deine Zielobjekte einzusammeln, Robotern auszuweichen oder das zu stehlen, wonach deine Kunden verlangen. Aber pass auf, dass du nicht erwischt wirst!

Das von der Kritik hochgelobte Action-RPG Dragon’s Dogma: Dark Arisen kombiniert aufregende und tiefgründige Kämpfe mit der riesigen offenen Welt von Gransys– und das in HD-Grafik mit 1080p. Wähle zwischen neun verschiedenen Klassen und begib dich zusammen mit drei KI-Begleitern, den so genannten Vasallen, auf dein ganz persönliches Abenteuer. Nutze das tiefgründige Kampfsystem, um verheerende Fähigkeiten und Magie einzusetzen, und nimm es mit sagenumwobenen Monstern auf– oder erklimme sie, um sie aus nächster Nähe anzugreifen! Alle bisher veröffentlichten kostenpflichtigen DLCs sind enthalten– dies ist also die ultimative Version von Dragon’s Dogma: Dark Arisen.

Bei diesem 2v2-Teamkampf-Actionspiel, in dem du Mobile Suits aus einer Vielzahl von Gundam-Titeln steuerst, handelt es sich um die Heimkonsolen-Version des Arcade-Titels Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost von 2016. Alle 183 Suits aus 36 Titeln der Arcade-Version sind spielbar– plus 2 zusätzliche Anzüge, die es nicht in der Arcade-Version gibt.

Willkommen zu einem einmaligen Erlebnis in der Zombie-Apokalypse. Jetzt in einer überarbeiteten Version des First-Person-Abenteuers mit allen bisher veröffentlichten DLCs, die noch nie besser ausgesehen hat. Inmitten eines gewaltigen Zombie-Ausbruchs auf der tropischen Insel Banoi hast du nur einen Gedanken: Überleben! Zerschmettere ihre Köpfe, brich ihre Schädel und schlitze sie auf! In dieser weitläufigen, offenen Welt erwarten dich erstaunliche Nahkampf-Möglichkeiten und ein echter, storybasierter 4-Spieler-Koop.

Superliminal ist ein Puzzlespiel aus der Egoperspektive mit optischen Illusionen. Löse unmöglich erscheinende Rätsel, indem du über den Tellerrand hinausblickst und stets das Unerwartete erwartest. Dieses Spiel zeichnet sich durch eine wunderbar unaufdringliche Welt, faszinierende Sprachausgabe und allerhand seltsamer Dinge aus. Als du gegen 3 Uhr morgens einnickst, ist das Letzte, an das du dich erinnerst, ein billiger Werbespot für Dr. Pierce’ Traum-Therapieprogramm. Du wachst in einer fremden Umgebung wieder auf und stellst fest, dass du in einem Traum feststeckts– einem Traum, in dem alles so ist, wie es scheint. Willkommen bei Superliminal.

Dieses Action-RPG spielt in der gleichen Welt wie Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes und bietet rasante Kämpfe und Städtebau-Mechaniken. Angezogen von Linsen und anderen Schätzen in der Nähe der Runenhügel, erfahren unsere Heldinnen und Helden, dass die Stadt mit dem Wiederaufbau nach einem Erdbeben kämpft, und beschließen zu helfen. Auf dem Weg lösen sie Konflikte zwischen ehrgeizigen Abenteurern und misstrauischen Stadtbewohnern, die der Meinung sind, dass die Hügel nicht gestört werden sollten. Sie erfahren mehr über die Gründe, warum jeder einzelne von ihnen nach Schätzen sucht. Dabei vertieft sich ihre Verbindung.

In diesem Strategietitel von Koei Tecmo wirst du zum Daimyō und regierst einen Clan, während du dein Land verwaltest,

durch Diplomatie mit anderen Clans kooperierst und deine militärische Macht stärkst. Nobunaga’s Ambition: Taishi ist der fünfzehnte und letzte Teil der historischen Simulationsserie.

30 Teams, 180 Charaktere und mehr als 250 verschiedene Spezialmoves: Die Renegade/River City-Serie (Nekketsu Kouha Kunio-kun) war schon in den späten 80er Jahren sehr erfolgreich. Und jetzt heißt es wie in den zahlreichen Sport-Spin-Offs wieder „Regelt das mit Fäusten“– und zwar mit noch mehr Power! Vier Spieler können gleichzeitig spielen– und die Steuerung ist so einfach, dass deine Freunde oder Familie jederzeit einsteigen können. Oder gehe online und duelliere dich mit anderen Spielern aus der ganzen Welt.

Das klassische PS1-Rollenspiel kehrt zurück– mit einem bahnbrechenden strategischen Kampfsystem und mehr als 80 Zaubersprüchen und Techniken, die es zu meistern gilt. Schlüpfe in die Rolle von Justin, einem Jungen, der davon besessen ist, ein großer Abenteurer zu werden. Du erbst einen magischen Stein, der dich auf eine epische Reise führt, um das Geheimnis einer längst verlorenen Zivilisation aufzudecken.

Lerne eine spannende Gruppe von Charakteren kennen, die dich auf deinem Weg begleiten und mit dir die Geheimnisse dieser alten Legende entschlüsseln werden.

In diesem PS1-Motocross-Rennspiel der nächsten Generation erwarten dich 10 knallharte Strecken. Bring ein wildes Airbike unter Kontrolle, das bocken, fliegen, surfen, flippen und sich bei Höchstgeschwindigkeiten drehen wird. Mach riesige Sätze über Land, Meer, Eis und Schnee und miss dich mit 20 Fahrern in Meisterschafts-, Rallye- und Ausscheidungsrennen. Diese Version wurde durch Hochrendering, eine Rückspulfunktion, eine Schnellspeicherfunktion und benutzerdefinierte Videofilter verbessert.

Basierend auf dem gleichnamigen Zeichentrickfilm von Disney•Pixar nimmt Up (ursprünglich für PSP erschienen) die Spieler mit auf ein exotisches Abenteuer mit Carl Fredricksen und seinem jungen Kumpel, dem Wildnisforscher Russell, die sich gemeinsam auf eine wilde Reise durch den unentdeckten Dschungel Südamerikas begeben.

Klonoa ist eine Action-Spielserie von 3D-Sidescrollern, deren erster Titel 1997 von Namco für PS1 veröffentlicht wurde. Klonoa Phantasy Reverie Series feiert das 25-jährige Jubiläum des ersten Titels der Serie mit diesem Remaster der beiden Spiele Klonoa: Door to Phantomile (PS1) und Klonoa 2: Lunatea’s Veil (PS2). Die Welt der Spiele und das Gameplay bleiben unverändert, während die Grafik verbessert wurde. Außerdem gibt es nun anpassbare Schwierigkeitsgrade, um die Spiele für Einsteiger zugänglicher zu machen.

Schlüpf wieder in die Turnschuhe des Hip-Hop-Helden PaRappa the Rapper und begib dich mit vielen neuen und bekannten Figuren auf ein witziges und surreales Abenteuer. Mit deinem Rhythmusgefühl und coolen Raps musst du das böse Noodle Syndicate davon abhalten, alles in Nudeln zu verwandeln. Dieser PS2-Klassiker präsentiert sich auf PS4 in atemberaubendem HD und bietet volle Unterstützung für Trophäen.

*Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz ist in Nordamerika nur in Canada, den USA und Mexiko, sowie in Bulgarien, Ungarn, Zypern, der Tschechischen Republik, Frankreich, Deutschland, Island, Indien, Irland, Israel, Malta, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, Südafrika und Spanien erhältlich.

*River City Melee Mach!! ist in Nordamerika nur in Canada und den USA, sowie in Belgien, Bulgarien, Ungarn, Zypern, der Tschechischen Republik, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Israel, Luxemburg, Malta, Neuseeland, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, Südafrika und der Schweiz erhältlich.