Distant Worlds 2: Fleet Update erschienen, Entwicklervideo

PC

Für die komplexe 4X-Weltraumstrategie Distant Worlds 2 (im Check) ist nach dem kürzlich erschienenen, zweiten Fraktions-DLC Factions: Quameno and Gizureans (wir berichteten) nebst Update nunmehr das Fleet Update erschienen.

Das Fleet Update soll das Spiel in vielen Bereichen verbessern, widmet sich aber vor allem den namensgebenden Flotten und der Automatisierung von Flotten. Neben den inhaltlichen Verbesserungen und Bugfixes soll auch die Performance weiter verbessert worden sein. Die ausführlichen Patchnotes findet ihr in einem offiziellen PDF. Erik K. Rutins, Producer und Co-Designer von Distant Worlds 2, hat die Änderungen und das aktuelle Gameplay in einem knapp zweistündigen Stream, der praktisch auch ein wenig Tutorial-Charakter hat, vorgestellt. Das VOD könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.