PM: Die PlayStation Indies-Aktion ist zurück im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

PlayStation Store hat jede Menge einzigartige und unabhängige Spiele im Angebot. Und genau diese kostbaren Perlen stehen im Mittelpunkt einer neuen PlayStation Indies-Aktion. Für eine begrenzte Zeit* sind Hunderte von Indie-Spielen vergünstigt, darunter Hello Neighbor 2 Definitive Edition, Overcooked! All You Can Eat, Neon Abyss Deluxe Edition und viele, viele mehr.

Sogar so viele, dass wir sie nicht alle hier vorstellen können. Sieh dir unten eine ausgewählte Liste von Titeln an, und wenn die Aktion beginnt, besuche den PlayStation Store, um deinen regionalen Rabatt zu erfahren.

*Die PlayStation Indies-Aktion beginnt am Mittwoch, den 15. November um 00:00 Uhr PST/GMT/JST/Asiatische Lokalzeit und endet am Mittwoch, den 29. November um 23:59 Uhr PST/GMT/JST/Asiatische Lokalzeit.