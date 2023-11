PM: The Elder Scrolls Online: Stellt euch den Herausforderungen im Endlosen Archiv und sichert  euch einzigartige Belohnungen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ab dem 14. November ist es soweit und ihr könnt euch auf PS4 und PS5 in The Elder Scrolls Online den Herausforderungen des Endlosen Archivs stellen. Folgt dem Ruf von Meister Malkhest und kämpft allein oder gemeinsam mit einem tapferen Mitstreiter gegen unendliche Gegnerhorden, besiegt mächtige Bosse und sammelt einzigartige Belohnungen, die ihr sonst nirgendwo auf Tamriel bekommen könnt. Die aufregende neue PvE-Aktivität sowie weitere Features und Verbesserungen des Grundspiels aus dem neuen Update 40 sind für alle ESO-Spieler kostenlos.

Wenn ihr euch gleich mitten ins Abenteuer stürzen möchtet: Besitzt ihr das aktuelle Kapitel Necrom, befindet sich der Eingang nordöstlich der Chiffrenhalle in Apocrypha. Falls nicht, könnt ihr das Symbol des Endlosen Archivs auf der Karte von Apocrypha auswählen und euch direkt in das labyrinthartige Archiv teleportieren. Ihr begebt euch allein oder zusammen mit einem Freund oder einem Gefährten auf die Expedition und stellt euch den mit jeder Begegnung wachsenden Gefahren. Habt ihr zwei Wellen an Monstern überstanden, trefft ihr auf einen Boss, den ihr besiegen müsst. Danach habt ihr einen ersten Zyklus gemeistert, nach vier Zyklen erwartet euch ein besonderer Endgegner. Seid ihr auch hier siegreich geblieben, erwarten euch neue Gegner und Bosse in der nächsten Schleife aus Wellen und Bosse, in der die Schwierigkeit immer weiter anzieht.

Die besonders in den späteren Zyklen heftigen Kämpfe werden euch durch ganz besondere Boni erleichtert. So erhaltet ihr nach jeder Welle einen Vers, der euch in der nächsten Begegnung Vorteile verschafft. Habt ihr einen Zyklus überlebt, erhaltet ihr eine Vision, die euch für den gesamten weiteren Lauf wertvolle Boni gewährt. Sterbt ihr dreimal in der ewigen Arena, müsst ihr die Expedition erneut beginnen und eure Leistung wird in den Annalen Apocryphas, der Rangliste des Endlosen Archivs, vermerkt.

Endlose Gegnerwellen, endlose Belohungen

Habt ihr einen Zyklus oder eine Schleife gemeistert, dürft ihr euch über fette Beute freuen. Neben Gold, Gegenständen und Seelensteinen bekommt ihr mit den Archiv-Wissensschätzen eine neue Währung, die ihr bei den Händlern im Endlosen Archiv gegen einzigartige Belohungen eintauscht. Die Auswahl ist riesig: Schatzkarten, seltene Antiquitäten-Spuren, Stilseiten, Körper- und Gesichtsbemalungen, Upgrades für zukünftige Expeditionen und andere wertvolle Sammlerstücke.

Nur im Endlosen Archiv erhaltet ihr sieben einzigartige Klassen-Gegenstandsets, wie das Klassenset Wiedererwachter Hierophant für den Arkanisten oder Basaltblut-Krieger für den Drachenritter, die mächtige Verbesserungen freischalten. Und wenn ihr die tägliche Quest abschließt, erhaltet ihr Fragmente für das Maligrafie-Reittier oder den Maligrafie-Skeever als Begleiter aus Truhen.

Auf eurem gefährlichen Weg durch die endlosen Herausforderungen werdet ihr immer wieder auf zusätzliche Begegnungen und einzigartige Portale stoßen. Die grün schimmernden Portale solltet ihr auf keinen Fall ignorieren, sondern mutig durchschreiten. Auf der anderen Seite erwarten euch kurze Herausforderungen oder ein NPC mit einer speziellen Aufgabe, zum Beispiel das Sammeln von Gegenständen, während ihr Monsterwellen bekämpft. Wenn ihr die Aufgaben meistert, erhaltet ihr einen weiteren Vers oder Ausrüstungsgegenstände, die euch in den nächsten Runden nützlich sein werden.

Je tiefer ihr in das Archiv vordringt, desto anspruchsvoller und zahlreicher werden die Gegner. Um für die knackigen Kämpfe bestens gewappnet zu sein, solltet ihr auf ein ausgewogenes Build eures Charakters setzen und Offensive sowie Defensive gleichermaßen berücksichtigen. Denn, was nützt es, wenn ihr ordentlich Schaden austeilen könnt, aber nach wenigen Treffern schon ein Leben verliert? Achtet zudem besonders auf eure Umgebung und nutzt Hindernisse als Schutz gegen Angriffe, damit ihr eure Ressourcen regenerieren könnt oder investiert eure gesammelten Archiv-Wissensschätze in Schriftrollen, die einen zufälligen Vers enthält und somit einen möglicherweise unschätzbaren Vorteil bei der nächsten Herausforderung bietet. Schaut euch unbedingt die wichtigen Tipps der Entwickler an, damit eure Expeditionen euch tief in die geheimsten Bibliotheken von Hermaeus Mora führen und euch noch mehr einzigartige Belohnungen einbringen.

Mit dem Update 40 könnt ihr euch auf großartige Features und viele Verbesserungen freuen. Dazu gehört unter anderem die erweiterte Gruppensuche, die es euch noch einfacher macht, Mitspieler für nahezu jede Aktivität zu finden. Ihr könnt nun nicht nur aus einer Vielzahl von vordefinierten Kategorien wählen, sondern auch eine eigene Kategorie erstellen und Voraussetzungen für die Gruppenmitglieder festlegen, wie zum Beispiel die Bereitschaft zum Sprachchat oder die Anzahl der Championpunkte. Wenn ihr also einen Mitstreiter für eure Expeditionen ins Endlose Archiv braucht, werdet ihr mit der neuen Gruppensuche garantiert schnell fündig.

