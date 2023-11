PM: All you can lieb – KarmaZoo verteilt ab heute Liebe und Güte an alle (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

All you can lieb – KarmaZoo verteilt ab heute Liebe und Güte an alle

– Hand in Hand auf PS5, PC, Xbox & Switch –

Paris, Frankreich, 14. November 2023 – Pastagames , – das Entwicklungsteam mit Herz – und der liebevolle Publisher Devolver Digital haben voller gegenseitiger Zuneigung den liebenswerten, kooperativen Plattformer KarmaZoo für PS5, Xbox Series S|X, PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam gibt es zudem noch bis zum 28. November einen Rabatt von 25% – weil Devolver euch liebt!

KarmaZoo ist ein altruistischer, kooperativer Plattformer in dem 10 zufällige Spieler*innen, oder eine Freund*innen-Gruppe, zusammenarbeiten, um Herausforderungen zu meistern und die einzig wirklich wichtige Währung zu erhalten: Karma! Das verdiente Karma kann dann eingesetzt werden, um 50 wunderbar schräge Avatare freizuschalten, die jeweils über eine einzigartige Fähigkeit verfügen.

Aber damit nicht genug! Der einzigartige KarmaPass bietet eine komplett kostenfreie Alternative zu den ganz und gar nicht liebenswerten Battlepasses, die ihr von anderen Spielen kennt. Plattformübergreifend arbeitet die Community gemeinsam am KarmaPass-Fortschritt und dieser Fortschritt kann unter karmazoogame.com nachverfolgt werden.

Egal wie erfahren ihr seid, ihr werdet sicherlich eine Gruppe finden, mit der ihr ein gemeinsames Ziel verfolgen könnt. KarmaZoo unterstützt 22 Sprachen, Cross-Plattform-Play zwischen PC und Konsolen und private Lobbies – wenn euch die Freund*innen, die ihr bereits habt, reichen.

Mehr Liebe wartet unter karmazoogame.co m