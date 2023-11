PM: Taktischer RPG-Deckbuilder Cross Blitz setzt am 29. November Segel in Richtung Early Access (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Taktischer RPG-Deckbuilder Cross Blitz setzt am 29. November Segel in Richtung Early Access

– Jetzt den zeitlich begrenzten Rabatt von 10% sichern! –

Paris, 14. November 2023 – Publisher The Arcade Crew ( The Last Spell, Infernax ) und das Entwicklungsteam Tako Boy Studios verkünden feierlich, dass Cross Blitz – ein neuer RPG-Deckbuilder mit schnellem, taktischen Kampf – am 29. November den Steam- Early-Access betritt. Wer schnell zuschlägt, kann bis zum 28. November den Titel mit einem 10-prozentigen Rabatt auf den Einführungspreis von 19,99€ erwerben.

Werft im heutigen Gameplay-Trailer einen Blick auf das Seemannsgarn, das euch im Story fokussierten “Fables”-Modus erwartet und die sich stets verändernden Herausforderungen des Roguelite-Modus “Tusk Tales”

Im “Fables”-Modus treffen spannende Geschichten auf strategische Kartenkämpfe. Schließt euch einer Gruppe einzigartiger Charaktere an und erlebt ihre individuellen Abenteuer. Erkämpft euch mit dem furchtlosen Piraten Redcroft seine Freiheit, die ihm von einer unnachgiebigen Prinzessin geraubt wurde – oder steht dem berühmten Pop-Star Violet bei ihrer Suche nach einem Artefakt zur Seite, mit dessen Hilfe sie ihre böse Doppelgängerin bezwingen kann.

Während der Abenteuer werdet ihr eine Auswahl einzigartiger Gegenden erkunden und eine Vielzahl verschiedener Charaktere treffen – während ihr neue Karten, Fähigkeiten und Relikte freischaltet. Nutzt euren Kartenschatz um das perfekte Deck für euren Spielstil zu erschaffen.

Im Roguelite-Modus “Tusk Tales” müsst ihr euch hingegen mit fünf spielbaren Charakteren einer nie endenden Herausforderung und sieben Bossen stellen. Die Herausforderungen und Möglichkeiten von “Tusk Tales” sind endlos und jeder zufällig erstellte Run verfügt über eine neue Zusammenstellung aus Gegnern, Karten, Gegenständen und mehr.

Einen Run zu beenden ist dabei aber erst der Anfang. Durch euren Fortschritt in “Tusk Tales” passt ihr die Charaktere besser auf euren eigenen Spielstil an und schaltet zudem noch neue Charaktere frei. Erschafft auf den zufälligen Abenteuern eure eigene Geschichte und hangelt euch von Entscheidung zu Entscheidung, bis ihr das ultimative Deck euer Eigen nennen könnt.

Features von A bis Z:

Nach dem Early Access Start von Cross Blitz wird eine vielzahl weiterer Updates mit neuen Inhalten und Verbesserungen folgen, die Tako Boy Studios bis zum finalen Release implementieren wird. Um stets informiert zu bleiben, sollte man @TheArcadeCrew und @takoboystudios auf Twitter folgen.

Über The Arcade Crew.

The Arcade Crew produziert und verlegt aufregende Indies und innovative Spiele kreativer Teams aus aller Welt. Dabei verfolgt die Crew einen “Gameplay-First”-Ansatz und fokussiert sich auf höchste Qualität. Zu den ikonischen Projekten der Crew zählen Blazing Chrome und Vengeful Guardian: Moonrider von JoyMasher, Infernax von Berzerk Studios, The Last Spell von Ishtar Games und Young Souls von 1P2P. Die Crew arbeitet an einer Vielzahl neuer Spiele für 2023 und darüber hinaus.

The Arcade Crew ist eine eigenständige Abteilung von Dotemu mit Sitz in Paris.

Unter http://www.thearcadecrew.com kann man Teil der Crew werden.

Über Tako Boy Studios

Tako Boy Studios wurde 2018 von Tom Ferrer und Phil Giarrusso gegründet und erschafft als unabhängiges Entwicklungsstudio unterhaltsame Spiele mit farbenfrohen, eigenwilligen Charakteren. Indem es auf Inspirationen aufbaut und den Spielen einen eigenen Twist gibt, erschafft das Studio einzigartige, vor Charm triefende Welten.