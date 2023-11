PM: Avatar: Frontiers of Pandora nutzt die einzigartigen Funktionen der PS5, um zum Na’vi zu werden (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

liebe PlayStation Blog-Leser. Das Team von Avatar: Frontiers of Pandora hat hart daran gearbeitet, die einzigartigen Funktionen der PlayStation 5 zu nutzen, um das Spiel so realitätsnah wie möglich zu gestalten. Lies weiter, um zu erfahren, wie Avatar: Frontiers of Pandora die Vorteile der adaptiven Trigger der PS5, des haptischen Feedbacks und vieles mehr nutzt.

[Youtube id=G-1evpoTzWU]

In Avatar: Frontiers of Pandora wird der Planet Pandora durch hardwarebeschleunigtes Raytracing auf der PS5 zum Leben erweckt. Dabei kommen eine dynamische, globale Raytracing-Beleuchtung und Raytracing-Reflexionen zum Einsatz. Diese Systeme sind vollständig in alle Rendering-Systeme von Avatar: Frontiers of Pandora integriert, darunter Gelände-, Wasser-, Nebel- und Wolkensysteme. All diese Rendering-Systeme passen sich dynamisch an die wechselnden Wetterereignisse des Spiels und den Wechsel der Tageszeiten an.

Außerdem ermöglichen volumetrische Wolken mit Ray Marching in Verbindung mit einem verbesserten Himmels- und Atmosphären-Rendering dramatische Wettereffekte wie Gewitter.

Die Umgebungen von Pandora können sich dynamisch ändern, wenn Ereignisse im Spiel große Veränderungen in der Welt bewirken. Dazu gehören Anlagen der irdischen militärischen Organisation RDA, die Abholzung der Wälder Pandoras und das Verursachen umfangreicher Umweltverschmutzungen, die sich dynamisch auf die Vegetation Pandoras auswirken.

Die Schönheit von Pandora liegt auch in seinem detaillierten Rendering-System, wodurch ihr bei kleinen Blättern, Moos, Zweigen oder sogar bei winzigen Tierchen in der Umgebung ein hohes Detailreichtum erwarten könnt.

Avatar: Frontiers of Pandora kombiniert die adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers mit haptischem Feedback, um ein reichhaltiges, taktiles Erlebnis zu schaffen. Spürt die Spannkraft eures Na’vi-Bogens, wenn ihr zielt, oder den Rückstoß menschlicher Waffen beim Abfeuern. Passt die Spannung der Trigger sorgfältig an, während ihr Ressourcen sammelt, um ihre Qualität zu verbessern.

Es gibt mehr als 400 einzigartige haptische Effekte im Spiel. Erlebt die positiven Überraschungen von Pandora, indem ihr die reaktionsfähigen Pflanzen in eurer Umgebung berührt und durch das haptische Feedback in euren Händen spürt, wie sie reagieren. In Avatar: Frontiers of Pandora könnt ihr fühlen, wie sich die Helikordiane beim Vorbeigehen in den Boden zurückzieht; ihr spürt die Schritte von schweren Tieren wie dem Sturmbeest und Sound Colossus, wenn sie näher an den Spieler herankommen; ihr nehmt das Gebrüll eines Thanathors wahr, der euch in seinem Revier verfolgt; und natürlich spürt ihr Wetterphänomene wie Wasserfälle, Blitzeinschläge, starken Wind, Regen, der auf eure Waffen trommelt, und das Summen, wenn ihr euch auf eure Na’vi-Sinne konzentriert.

Wenn ihr Tiere mögt, freut euch darauf, das Feedback der wilden Tiere zu spüren, wenn ihr sie streichelt und beruhigt, darunter das Atmen und Schnurren eures eigenen Ikrans.

Ihr durchquert das westliche Grenzgebiet von Pandora und spürt das Adrenalin in euren Adern, während ihr auf eurem Ikran durch die Luft gleitet. Zudem fühlt ihr die subtilen Unterschiede im Feedback beim Rennen, Schlittern, Springen, Schwimmen, Klettern, Hangeln an einer Lift Vine oder Reiten auf einem Schreckenspferd.

Ein wichtiges Ziel für das Audioteam, das für Avatar: Frontiers of Pandora tätig war, bestand darin, Pandora aus jedem Winkel zum Leben zu erwecken. Fast jeder Ton in der Umgebung ist 3D-positioniert. Wenn die Spieler sich also bewegen, verbleiben die Geräusche in ihrer relativen Position, wie in der realen Welt.

Pandora reagiert ständig auf den Spieler und die Spielwelt. Die Tiere geraten in Panik oder werden still, nachdem unbekannte Geräusche wie Pistolenschüsse oder schwere RDA-Maschinen zu hören sind. Die Pflanzen rascheln, wenn der Spieler an ihnen entlang streift, Regentropfen fallen sanft auf Blätter und wenn Windböen zu hören sind, schwanken die Äste an den Bäumen.

All dies wird durch das 3D-Audio der PS5 realistisch zum Leben erweckt. Es bietet ein neuartiges sensorisches Gefühl der Immersion, eine Raumwahrnehmung und ein Gefühl der Verbundenheit mit der Spielwelt, die vorher nicht möglich waren.

Macht euch bereit für den Kampf als Na’vi in Avatar: Frontiers von Pandora, das am 7. Dezember auf der PS5 erscheint. PlayStation 5-Spieler erhalten das Aranahe-Krieger-Pack kostenlos!

Ihr könnt das Spiel im PlayStation Store in mehreren Editionen vorbestellen:

Bei der Vorbestellung einer beliebigen Edition erhaltet ihr den “Child of Two Worlds”-Bonus mit einem Kosmetik-Set und einem Waffenskin.

Sivako!