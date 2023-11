PM: Call of Duty: Modern Warfare III: Fesselnde Action und dramatische Szenen in der Kampagne (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Heute ist der Release-Tag von Call of Duty: Modern Warfare III! Die Vorbesteller sind schon in den Genuss gekommen, die Kampagne zu spielen und alles Wichtige, was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

14 Missionen gilt es zu meistern. Im Mittelpunkt stehen dabei bekannte Helden wie John “Soap” MacTavish, Ghost, Captain Price und Farah. Als Bösewicht agiert ebenfalls ein bekanntes Gesicht: Vladimir Makarov, der bereits in den alten “Modern Warfare”-Ablegern Terror verbreitete.

Auch den ein oder anderen Schauplatz werdet ihr wiedererkennen. Zum Beispiel kehrt ihr in das gute alte Verdansk zurück, das lange Zeit als Schauplatz des ersten “Warzone”-Ablegers diente. Hier geht’s unter anderem ins Stadion, wo ihr einen wirklichen Skandal miterlebt.

Ansonsten macht ihr verschiedene Gebiete in Russland und dem fiktiven Staat Urzikstan unsicher. Wo das Finale stattfindet, möchten wir euch an dieser Stelle natürlich nicht verraten.

Darum dreht sich die Handlung: Der berüchtigte Tourist Vladimir Makarov wird zu Beginn in einer spektakulären Mission (die wir im Vorfeld unter die Lupe nahmen) aus dem Gulag befreit. Es dauert nicht lange, und der russische Schurke bedroht mit tödlichem Giftgas die ganze Welt. Daher müsst ihr es in so gut wie jeder Mission mit Streitkräften seiner Privatarmee “Konni” aufnehmen. Rettet eine Welt, die am Rande des Abgrunds steht!

Komplett neu sind die offenen Kampfmissionen, in denen ihr die Umgebung frei erkunden dürft. Zwar habt ihr klare Ziele, doch wie genau ihr vorgeht, liegt in eurer Hand!

Entscheidet selbst, ob ihr direkte Konfrontationen sucht oder euch durch die Gegend schleicht. Letzteres ist oft der bessere Weg, da ihr so Alarme umgeht. Spielt ihr nicht gerade auf Veteran, ist aber auch der Kampf gegen mehrere Gegner auf einmal machbar.

Das Ganze könnt ihr euch ähnlich wie “Warzone” vorstellen – nur halt als Singleplayer-Version. Ihr wählt zu Beginn einen Loadout, streift durch ein weiträumiges Gebiet, lootet Ausrüstungskisten und schaltet Feinde aus. Je besser ihr euch ausrüstet, desto leichter fällt euch die Mission. Zudem könnt ihr Fahrzeuge nutzen, mit denen ihr schneller vorankommt.

Was ihr hierbei beachten solltet? Im Dunkeln solltet ihr zwingend das Nachtsichtgerät nutzen. Dadurch erkennt ihr Gegner frühzeitig und könnt ihnen leicht aus dem Weg gehen beziehungsweise sie unbemerkt ausschalten. Schleicht ihr gerne, dann nutzt zudem unbedingt Wurfmesser.

Indem ihr Waffen erwerbt, fügt ihr sie dauerhaft eurem Inventar hinzu. Das heißt: Geht ihr die Mission noch einmal an, könnt ihr von Anfang an darauf zugreifen. Somit habt ihr bei weiteren Durchläufen mehr Optionen. Probiert es fleißig aus!

Klassische lineare Missionen sind natürlich auch vertreten. Zu bieten haben sie intensive Action und packende Szenen, die euch an den Bildschirm fesseln. Doch nicht immer kommt es hier zu wilden Schießereien – nein, manchmal müsst ihr auch in Stealth-Manier vorgehen. Nutzt dabei eure schallgedämpften Waffen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen.

Das Verhältnis der Missionen ist ausgewogen: Acht Missionen fallen linear aus, die restlichen sechs Stück sind offen gehalten.

Auch für reine Online-Gamer lohnt es sich, die Kampagne zu zocken! Denn bei fast jeder abgeschlossenen Mission kriegt ihr eine coole Belohnung. Dazu gehören vier Operator, ein paar Visitenkarten und ein streng geheimer Waffenbauplan. Alles davon lässt sich im Multiplayer verwenden.

Neben diesen kosmetischen Inhalten gibt es auch ein paar Token zu verdienen. Löst ihr sie ein, profitiert ihr für eine bestimmte Zeit von doppelten (Waffen-)Erfahrungspunkten.

Das war alles wichtige, was ihr über die Kampagne wissen müsst. Weiter geht’s in wenigen Tagen, wenn wir den Zombie-Modus für euch unter die Lupe genommen haben. Bleibt also gespannt!

Mehr zu Call of Duty: Modern Warfare III