Amazon Games kündigt mehr als 180 Mitarbeitern

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Kündigungswelle in der Videospielbranche macht auch vor einem der größten Konzerne der Welt nicht halt. Amazon wird 180 Stellen in seinem Spielebereich streichen. Dies umfasst die gesamte Crown Channel-Abteilung, einen von Amazon unterstützten Twitch-Kanal, sowie das Game Growth-Team, welches für die Promotion von Spielen zuständig ist. Das Unternehmen will sich stattdessen auf Prime Gaming konzentrieren, einen Teil des Amazon Prime-Abonnements, der kostenlose Spiele und Ingame-Inhalte bietet.

Dies ist die zweite Entlassungswelle von Amazons Spieleabteilung in diesem Jahr, nach der ersten im April, bei der rund 100 Arbeitsplätze wegfielen. In einer internen E-Mail begründet Christoph Hartmann, Vizepräsident von Amazon Games, den Schritt wie folgt:

Wir haben auf unsere Kunden gehört und wissen, dass das Bereitstellen kostenloser Spiele jeden Monat das ist, was sie sich am meisten wünschen. Daher optimieren wir unseren Prime-Vorteil, um dort unseren Fokus zu erhöhen. Mit diesen Änderungen in unserer Geschäftsstrategie gehen auch Änderungen in unserer Ressourcenplanung einher, die zur Streichung von etwas mehr als 180 Stellen führen. Es fühlt sich nie gut an, sich von Kollegen zu verabschieden. Dies war keine Entscheidung, die das Führungsteam schnell getroffen hat; es war das Ergebnis umfangreicher Überlegungen und Planungen für unsere Zukunft. Aber nach einer weiteren Bewertung unserer Geschäfte wurde deutlich, dass wir unsere Ressourcen und Anstrengungen darauf konzentrieren müssen, großartige Spiele für Spielerinnen und Spieler jetzt und in Zukunft zu liefern.

Der Crown Channel, der Versuch eine Verknüpfung zwischen Amazon und Twitch zu schaffen, dürfte schon seit einiger Zeit nicht so gut laufen wie Amazon sich das erhofft hatte. Trotz aufwendiger Events mit bekannten Persönlichkeiten aus der Streaming-Szene, sollen laut einem Bloomberg-Bericht von Anfang des Jahres, die Zuschauerzahlen des Kanals künstlich aufgebläht worden sein.

Amazon übertraf im dritten Quartal 2023 die Erwartungen der Analysten. Das gute Ergebnis lässt sich nicht zuletzt auf die Kostensenkungsmaßnahmen zurückführen. Im Laufe des Jahres mussten schon rund 27.000 Mitarbeiter den Konzern verlassen.