PM: Honkai: Star Rail – Tipps & Tricks für den neuen PS5-Gacha-Hit (Sony Playstation Blog)

Egal ob ihr ganz frisch mit Honkai: Star Rail anfangt oder bereits mittendrin in eurem Abenteuer seid, mit unseren Tipps und Tricks habt ihr bestimmt noch etwas mehr Spaß mit dem Gacha-Hit auf eurer PlayStation 5.

Absolviert bei jeder Session euer Tägliches Training

Bereits nach wenigen Spielstunden werdet ihr das Tägliche Training freischalten, das ihr möglichst regelmäßig nutzen solltet. Hier müsst ihr kleine Aufgaben erledigen und erhaltet dafür am Ende die eine oder andere schöne Belohnung, unter anderem Stellare Jade.

Da diese Aufträge in der Regel schnell abgeschlossen sind, könnt ihr hier in kurzer Zeit relativ viele nützliche Dinge erhalten. Ein schöner Bonus: Sollten eure Charaktere während des Trainings um eine Stufe aufsteigen, ergattert ihr hierfür zusätzliche Belohnungen.

Kurzum: Das Tägliche Training ist eine zuverlässige Quelle, um an wichtige Ressourcen zu gelangen. Nehmt euch also ein bisschen Zeit hierfür.

Fokussiert euch auf limitierte Figuren-Warps

Eine zentrale Mechanik von Honkai: Star Rail sind die sogenannten Warps über die ihr nützliche neue Objekte sowie weitere Spielfiguren für euer Team freischalten könnt. Gerade letztere sind natürlich heiß begehrt, vor allem die 5-Sterne-Charaktere.

Einige davon, etwa die eine Sense schwingende Kriegerin Seele, ist immer nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar. Wollt ihr sie zum Beispiel unbedingt für eure Gruppe bekommen, solltet ihr eure Stellare Jade sowie die Star-Rail-Sonderpässe genau hierfür aufsparen. Geduld und Sparsamkeit können sich am Ende für euch lohnen.

Wenn ihr eine zeitlich begrenzt verfügbare Spielfigur gefunden habt, die ihr unbedingt haben möchtet, solltet ihr euch dementsprechend wirklich nur auf diese fokussieren.

Levelt mindestens einen Heiler auf

In unserem Einsteiger-Guide zu Honkai: Star Rail hatten wir euch bereits hingewiesen, dass ihr gerade zu Beginn eures Abenteuers idealerweise gleich mehrere Charaktere parallel hochleveln solltet. Hieran schließt dieser Tipp an, denn im späteren Spielverlauf, wenn die Gegner immer stärker werden, solltet ihr einen mächtigen Heiler besitzen.

Es ist natürlich möglich, auf Spielfiguren wie 7. März zu setzen, die ihre Teammitglieder mit einem magischen Schild schützen können, doch ein Heiler kann im Action-RPG Gold wert sein. Insbesondere dann, wenn ihr es mit mächtigen Feinden im Endgame zu tun bekommt. Mit Natasha erhaltet ihr sogar eine gute Heilerin gratis.

Ignoriert nicht eure Nachrichten

Im Laufe eurer intergalaktischen Reise werdet ihr auf allerlei illustre Charaktere treffen und einige davon werden eurer Spielfigur Nachrichten schreiben. Wenn ihr ungelesene Messages habt, wird euch dies oben links am Bildschirm mit einem Icon signalisiert.

Doch warum solltet ihr nun immer mal wieder eure Nachrichten lesen und beantworten? Einmal könnt ihr hier ein paar ganz charmante Interaktionen zwischen euch und euren Teammitgliedern sehen. Viel wichtiger ist jedoch, dass ihr für einige Nachrichten Belohnungen oder sogar Zugriff auf neue Spielinhalte bekommen könnt!

Vor allem Pom-Pom, gewissermaßen das knuffige Maskottchen von Star Rail, schickt euch die eine oder andere wichtige Nachricht, die ihr unbedingt lesen solltet.

Ihr braucht nicht zwingend einen Zerstörer

In unserem Einsteiger-Guide ging es in einem Punkt um die verschiedenen Pfade, von denen jeder eurer Charaktere einen gewählt hat. Einer dieser Pfade ist Die Zerstörung, dem unter anderem auch eure eigene Spielfigur folgt.

Mit diesem Tipp beziehen wir uns jedoch nicht wirklich auf diesen Pfad, sondern eher auf einen Fehler, den viele Neulinge gerne machen. Oft gehen Einsteiger davon aus, dass die Charaktere vor allem möglichst viel Schaden verursachen müssen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, doch ihr solltet euch nicht zu sehr hierauf versteifen.

Achtet stattdessen lieber darauf, ein möglichst ausgewogenes Team zusammenzustellen, das zwar hart zuschlagen kann, darüber hinaus allerdings auch noch weitere Fähigkeiten beherrscht. Es kann ebenso wichtig sein, die eigenen Spielfiguren zu verstärken, zu schützen, sie zu heilen oder gegnerische Buffs aufzuheben.

Manchmal können diese Dinge sogar entscheidender als ein möglichst mächtiger Angriff sein.

Wenn ihr ein Sparschwein seht: Erledigt es!

In Honkai: Star Rail gibt es allerlei verschiedene Gegnertypen und diese in unterschiedlichsten Formen sowie Größen. Einige davon tauchen jedoch eher selten auf, unter anderem die auf den ersten Blick ziemlich knuffig aussehenden Sparschweine.

Wenn euch ein solcher Feind über den Weg läuft, solltet ihr nach Möglichkeit all eure Attacken darauf konzentrieren! Obwohl sie unscheinbar wirken mögen, halten sie tatsächlich überraschend viel aus. Des Weiteren haben sie einen ausgeprägten Fluchtinstinkt. Seid ihr also zu langsam, werden sie das Weite suchen.

Doch warum lohnt es sich, sie zu besiegen? Nun, als Belohnung für das Ausschalten eines solchen Monsters erhaltet ihr Stellare Jade und die könnt ihr wirklich immer gebrauchen!

Macht euch keinen Stress

Bevor wir zum Ende unserer kleinen Tippsammlung kommen, möchten wir euch noch eine weitere Empfehlung mit auf den Weg geben: Macht euch keinen Stress. Viele wichtige Ressourcen, etwa Stellare Jade, sind ziemlich begrenzt und oft dauert es ziemlich lange, genug davon für einen gewünschten Warp zusammenzusammeln.

Seid deshalb lieber geduldig. Selbst wenn ihr am Tag nur wenig Zeit in Honkai: Star Rail verbringt, erhaltet ihr immer kleinere Mengen wichtiger Währungen und das einfach nur dafür, dass ihr das Spiel spielt. Wenn ihr nicht sofort alles ausgebt, habt ihr nach ein paar Wochen schon genug auf eurem Ingame-Konto, um auf die Jagd nach dem Charakter zu gehen, den ihr unbedingt in eurem Team haben möchtet.

Deshalb: Lasst es ruhig angehen und genießt euer Abenteuer. Es lohnt sich.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Tipps & Tricks-Artikels zu Honkai: Star Rail angelangt. Fallen euch noch weitere nützliche Tipps ein? Verratet sie uns wie immer gerne unten in den Kommentaren.

