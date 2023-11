PM: PlayStation’s Black Friday Angebote 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit den PlayStation Black Friday-Aktionen in diesem Monat steht eine weitere spannende Shopping-Zeit vor der Tür. Im PlayStation Store, auf direct.playstation.com, im PlayStation Gear Store und bei teilnehmenden Händlern gibt es eine Vielzahl von Angeboten für Spiele, Hardware und mehr.

Die Angebote variieren je nach Region und Händler. Auf der offiziellen PlayStation Black Friday-Website kannst du dich ab dem 17. November über die aktuellen Angebote vor Ort informieren.

Während der Black Friday-Aktion von PlayStation gibt es fantastische Angebote direkt von PlayStation unter direct.playstation.com. Zu den Angeboten gehören PlayStation 5-Konsolen mit einem ausgewählten Spiel wie Call of Duty: Modern Warfare III, DualSense Wireless-Controller, PS5-Konsolenhüllen und ausgewählte PS5-, PS4- und PC-Titel, solange der Vorrat reicht. Unter direct.playstation.com finden Sie weitere Informationen zu den Angeboten, dem Aktionszeitraum und den in dieser Saison verfügbaren Produkten.

PS5-Produkte sind auch bei teilnehmenden Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich. Erkundige dich bei deinem Händler vor Ort nach Details zu saisonalen PlayStation-Aktionen, wie z. B. dem PlayStation 5-Konsolen-Bundle mit Call of Duty: Modern Warfare III*, sofern verfügbar.

(*Nur bei teilnehmenden Händlern, solange der Vorrat reicht.)

Während der PlayStation Black Friday-Aktion vom 17. bis 27. November können Spieler, die PlayStation Plus beitreten, bis zu 30 % bei 12-monatigen Abonnements sparen. Bestehende PlayStation Plus-Mitglieder sparen 25 %, wenn sie ihr aktuelles Abo auf PlayStation Plus Extra upgraden, oder 30 %, wenn sie auf PlayStation Plus Premium/Deluxe upgraden.

Mit PlayStation Plus Extra und Premium/Deluxe kannst du Hunderte von PS4- und PS5-Titeln im Spielekatalog* und im Klassiker-Katalog* entdecken, darunter hochgelobte Spiele wie Horizon Forbidden West, Ghostwire: Tokyo, Sea of Stars und viele mehr. Mit der kürzlich eingeführten Sony Pictures Core-App haben PlayStation Plus Premium/Deluxe-Mitglieder außerdem Zugriff auf den Sony Pictures Catalog** mit über 100 Filmen zum Streamen auf Abruf.

Vom 17. bis 27. November kannst du bei PlayStation Gear bis zu 20 % Rabatt auf eine Reihe von Artikeln, Bekleidung und mehr erhalten – ein Gutscheincode ist nicht erforderlich. Vom 24. bis 27. November erhältst du bei einem Bestellwert von 75 $ kostenlose Lieferung und automatisch eine PlayStation Heritage Katakana-Mütze.

Weitere Informationen findest du unter gear.playstation.com.

Auch im PlayStation Store gibt es am Black Friday große Rabatte. Vom 17. bis zum 27. November kannst du dir PS5- und PS4-Spiele zulegen, darunter Hit-Titel wie EA Sports FC 24, NBA 2K24, Assassin’s Creed Mirage und vieles mehr. Besuche den PlayStation Store, sobald der Verkauf beginnt, um die gesamte Auswahl zu sehen und deine lokalen Angebote zu erfahren.

*Die Verfügbarkeit der Klassiker und des Spielekatalogs variiert je nach Zeit, Region/Land und Plan.

**Die Inhalte des Katalogs variieren je nach Zeit, Region/Land und Abonnement und erfordern einen separaten Download und die Verwendung der Sony Pictures Core App.